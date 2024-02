Hamburg. „Ich sehe was, was du nicht siehst“, das Kunstspiel zum Mitmachen im Abendblatt. Diese Woche: „Eine Straßenszene“ von Jacobus Vrel.

Auf den ersten Blick ist es ein unspektakuläres Werk. Wir sehen Menschen, die ihr Tagewerk in einer engen Gasse verrichten. Das Kopfsteinpflaster der Gasse ist brüchig, einzelne Steine liegen am Rand. Backstein- und Giebelhäuser stehen dicht aneinander. Auf der rechten Seite, im Erdgeschoss eines Backsteinhauses, bietet ein Bäcker Brötchen und Kuchen in einer Auslage zum Kauf an (er selbst schaut von oben aus dem Fenster auf die Szenerie). Ein Mann in derber Kleidung und groben Stiefeln, den wir nur von hinten sehen, guckt sich die Waren an. Eine Frau hat sich links davon auf eine Bank gesetzt – vielleicht, um sich auszuruhen.