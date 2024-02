Hamburg. Der „Popstar des alten Ägyptens“ ist im United Scene in Ottensen jetzt auch in einem Multiversum zu erleben. Leichter Schwindel inklusive.

„Carter, können Sie irgendetwas sehen?“ fragte der Ingenieur Lord Carnarvon am 26. November 1922. „Ja, wunderbare Dinge!“, entgegnete der britische Ägyptologe Howard Carter verheißungsvoll, nachdem er ein Loch in die zweite Tür des Grabes KV62 (Kings‘ Valley 62 – Tal der Könige 62) gestochen hatte. Durch den kleinen Spalt erlangte er einen historischen Einblick – in die nahezu ungeplünderte letzte Ruhestätte des populären Pharaos Tutanchamun, in der über 5500 wertvolle Artefakte von Carter geborgen werden konnten.