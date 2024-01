Hamburg. Mit „Aida“ feiert eine Hamburger Großproduktion Weltpremiere in Bahrenfeld, mit OMD spielen Pioniere der 80er, dazu Spott nach 2G-Regeln.

Törööö! Am 2. Februar stampft tatsächlich eine lebensgroße Elefanten-Puppe durch die Barclays Arena, ganz große Oper sozusagen. Ein Opus Magnum ist auch „Maid Of Orleans“, ein 80er-Klassiker von OMD, der in der Sporthalle zu erleben ist. Satirisches und Komisches gibt es im Lustspielhaus und auf der Wendeltreppe, aber auch Nachdenkliches bestimmt Kino und Kunstausstellungen, vom „Black History Month“ bis zu Werk und Wirkung von Otto Dix. Unsere bunte Auswahl.