Hamburg. Schülerinnen und Schüler der Ida-Ehre-Schule stellten ihr Projekt im Abaton-Kino vor. Höhepunkt war eine Reise nach New York.

Die Hip-Hop-Klasse zeige, was passiert, wenn Schülerinnen und Schüler für etwas brennen. Nicole Boutez, Leiterin der Hamburger Ida Ehre Schule, ist hörbar stolz und gerührt, als sie den ersten Jahrgang dieses außergewöhnlichen Projekts im Abaton-Kino verabschiedet. Die große Leinwand ist wichtig. Denn unter anderem feiert an diesem Abend eine besondere Doku ihre Premiere: über die Abschlussfahrt der Klasse ins Mutterland des Hip-Hop nach New York.