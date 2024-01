Hamburg. Der Lette dirigiert das Gewandhausorchester in der Elbphilharmonie. Ein Gespräch über die Liebe zur Orchestermusik und Richard Wagner.

Andris Nelsons ist offenbar gern der Mann für die großen Brocken. Andere wären damit zufrieden, entweder Chef beim Gewandhausorchester in Leipzig oder beim Boston Symphony Orchestra zu sein. Nelsons ist beides, schon seit mehreren Jahren und obwohl er, wohlwollend ausgedrückt, nicht allzu gern fliegt. Pünktlich zum Bruckner-Jubiläumsjahr 2024 hat er einen Aufnahme-Zyklus der Sinfonien mit Leipzig, kombiniert mit etwas Wagner, vollendet, nebenbei und außerdem machte er sich mit den Bostonern an Schostakowitschs Sinfonien. Ende Februar ist der vielbeschäftigte Lette mit „seinen“ Leipzigern und zwei Tschaikowsky-Programmen zu Gast in der Elbphilharmonie.