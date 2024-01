Hamburg. Bissig, rau, ungestüm, energisch – und in jedem Tempo mühelos: Yuja Wang und das Mahler Chamber Orchestra begeistern mit Handverlesenem.

Man kann nicht immer alles haben, selbst bei solchen Ausnahme-Begegnungen mit Yuja Wang nicht, an denen das Auge im Großen Saal der Elbphilharmonie kaum glauben kann, was das Ohr hört. Denn so ausgefallen, eigen und pfiffig handverlesen die drei Stücke auch waren, die sich diese in jeder Hinsicht einzigartige Künstlerin für das Tour-Konzert mit dem Mahler Chamber Orchestra ausgewählt hatte – ausgerechnet der Startblock in den Abend war von ausgesuchter Unnötigkeit. Und wurde auch noch so brav und wie nassgekämmt gespielt.