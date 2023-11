Futurebae: Berliner Pop – passend zum Gemüse schneiden

Hamburg. „Ich hoffe es ist okay, wenn ich nebenbei immer mal einen Schluck Tee trinke“, so höflich leitet Futurebae das Gespräch ein, nippt vorsichtig an ihrem Heißgetränk. Sie sitzt in ihrem Zimmer in Berlin-Neukölln, vor ihr der Laptop, über welchen sie dem Abendblatt ein Interview via Zoom gibt.

Am Freitag ist das Debütalbum der Sängerin erschienen – doch sie als Newcomerin zu beschreiben, wäre wohl mehr als irreführend. Ihr Song „Coca Cabana“ hat auf Spotify über drei Millionen Aufrufe, und auch was Live-Auftritte angeht ist Futurebae nicht gerade neu im Geschäft. Nun also ihr erstes richtiges Album „BLA“, was für „Berlin Love Affair“ steht.

Futurebae bringt Debütalbum raus: „Genrefluides Feuerwerk“

„Genrefluides Feuerwerk mit Hang zum Perlwein“, so heißt es in der Beschreibung ihres Instagram-Accounts. Und tatsächlich: Beim Versuch ihre Songs in eine Musikrichtung zu quetschen, verliert man sich in einem fortgeschrittenen Puzzle aus Minimal-Techno-Beats, gerappten Texten und melancholischen Piano-Balladen.

„Ich hab ein Problem damit, meine Musik in eine Schublade zu stecken – auch gesamtgesellschaftlich gesehen finde ich das schwierig, Menschen immer einordnen zu müssen.“ Wenn sie sich jedoch für ein Gerne entscheiden müsse, dann wäre es Pop: „Popmusik ist irgendwie alles und nichts, immer abhängig von den unterschiedlichen Einflüssen.“

Die zehn neuen Songs von Futurebae sind inhaltlich vielseitig

Die unterschiedlichen Einflüsse sind in den zehn Liedern auf ihrem neuen Album deutlich zu hören. Inhaltlich bieten ihre Songtexte ein breites Spektrum an Emotionen und Themen: mentale Gesundheit, Liebe – oder so etwas in der Art – Großstadtleben, Party. In dem selbstkritischen Song „Monster unter dem Bett“ heißt es beispielsweise: „Aber wird es kompliziert, lauf ich weg, so schnell ich kann“ – es geht um Bindungsängste, darum, Nähe nicht zulassen zu können.

Ob sie selbst all das durchlebt, worüber sie in ihren Songs singt? „Ich kann nur schreiben, wenn ich ein Gefühl habe – und das wird ausgelöst durch das Musikalische“, erklärt Futurebae. Das kann ein Gefühl sein, dass sie selbst erfahren hat, aber auch Geschichten aus dem Freundeskreis oder ein Film können der Anstoß für einen Text sein.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die erfolgreiche Musikerin leide oft unter dem Impostor-Syndrom

Trotz ihres schnellen Aufstiegs in der Musikszene leide Futurebae oft unter dem Impostor-Syndrom. Der Begriff beschreibt das Gefühl, nicht gut genug zu sein im beruflichen Kontext – auch wenn der tatsächliche Erfolg groß ist. Oft denken Menschen mit Impostor-Syndrom, dass sie ihre Anerkennung gar nicht verdienen, und haben Angst, dass sie irgendwann auffliegen.

Doch die Lieblingssongs von Futurebae lassen dieses Gefühl wieder schwinden: „Die Lieder ‚Ausgetrickst‘ und ,Suechtig‘ geben mir Stärke, jedes Mal, wenn ich die höre, weiß ich: Da habe ich echt tolle Sachen geschaffen.“ „Suechtig“ ist eine ruhige Piano-Ballade, ein verletzliches Liebeslied.

Der Song „Automatisch“ sei der perfekte Begleiter zum Kochen

Doch so gefühlvoll wie „Suechtig“ sind nicht alle Songs: „Slay Queen“ kann man sich mit den mitreißenden Beats auch gut im Club vorstellen. Und für die lässige Melodie von „Automatisch“ hat Futurebae ganz genaue Vorstellungen, bei welcher Gelegenheit der Song gehört werden kann: beim Kochen. „Ich würde da irgendwas machen, wo man viel schnippeln muss – ein leckeres Ofengemüse zum Beispiel“, lacht die Künstlerin.

Über ihr Alter möchte sie übrigens bewusst nicht sprechen. „Es ermüdet mich, dass man als Frau immer andere Sachen gefragt wird, als Männer. Alter ist da ein Beispiel“, erklärt Futurebae. Sie möchte, dass ihre Musik rein auf die künstlerischen Fähigkeiten hin betrachtet wird, und nicht durch irgendwelche anderen Filter.

Futurebae spielte bereits auf diversen Festivals: Auch auf dem MS Dockville

Dockville, Splash, Fusion, Lollapalooza – diese Festivals stehen bei einigen Menschen wohl auf der Wunschliste für das Jahr 2024 – Futurebae ist bei allen diesen Festivals bereits aufgetreten. Dabei macht die Künstlerin, die mit bürgerlichem Namen Lina heißt, noch gar nicht so lange Musik. Genauer gesagt, erst seit der Corona-Pandemie. „Nach langer Zeit, in der ich nicht so richtig wusste, wo ich hinwill und wo mein Platz ist, habe ich festgestellt, dass mir die Musik unglaublich viel gibt“, erklärt sie.

Mehr zum Thema

Geboren in Weddingstedt in Schleswig-Holstein, zwischendurch in Hamburg gelebt, nun vorerst in Berlin gestrandet. Doch in der Hansestadt hat sie musikalisch gute Erfahrungen gemacht: „Ich denk immer wieder ans Dockville, so ein geiles Festival!“, schwärmt sie. Bei ihrem Auftritt 2022 habe sie Sorge gehabt, dass sich die ganzen Leute im Zeitplan geirrt haben, weil es so voll war (da kickte es wieder, das Impostor-Syndrom). Aber nein: Sie waren alle ihretwegen dort.

Futurebae ist am 18. November in Hamburg im Bunker zu sehen

Ihr erfolgreiches Konzert auf dem Dockville-Festival mag ein Grund dafür sein, dass ihre nächste Show in Hamburg bereits fast ausverkauft ist: Am 18. November spielt Futurebae im Übel & Gefährlich. Die Anwesenden können sich laut Futurebae auf eine Überraschung freuen. „Es wird supergeil, einfach eine große Party“, verspricht sie.

Futurebae Sa 18.11., 19.00, Uebel & Gefährlich; ausverkauft