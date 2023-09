Premiere Schauspielhaus Was für ein Ereignis: Begeisterungsstürme für Lina Beckmann

Mit Wucht und Lust und Verführungskraft: Lina Beckmann spielt sich in „Laios“ durch multiple Rollen.

So gibt es das in Hamburg nicht oft: Nach Teil zwei der großen Theaterserie am Schauspielhaus gibt es minutenlang Standing Ovations.