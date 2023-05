Chemienobelpreisträgerin Ada Yonath forschte zwei Jahrzehnte lang am Deutschen Elektronen-Synchrotron (Desy) in Bahrenfeld. Am Dienstagabend traf sie in der Deutschen Botschaft Tel Aviv auf Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (r.) und Desys Technologie-Chef Arik Willner.