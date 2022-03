Die CDU-Opposition fordert eine bessere Organisation und eine stärkere Professionalisierung der Schulbegleitungen von Kindern mit Behinderungen sowie mit komplexen psychosozialen Beeinträchtigungen. Ein wesentlicher Kritikpunkt der Christdemokraten ist, dass nur ein sehr kleiner Teil der Schulbegleitungen in Hamburg von sozialpädagogisch ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt wird. Laut der Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Birgit Stöver wird das Fachpersonal im laufenden Schuljahr nur bei 67 der insgesamt 1235 Schulbegleitungen von Kindern mit psychosozialen Beeinträchtigungen eingesetzt. Beim weitaus größten Anteil – in 808 Fällen – kommt laut Senatsantwort „sozial erfahrenes Personal“ zum Einsatz. In 340 Fällen begleitet „pädagogisch, pflegerisch oder therapeutisch ausgebildetes Personal“ die Kinder mit erheblichen psychosozialen Schwierigkeiten. Der kleine Rest entfällt auf Teilnehmende des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) oder des Bundesfreiwilligendienstes. Bei den 792 Begleitungen von Kindern mit Behinderungen ist das Verhältnis umgekehrt: Hier dominieren die FSJler, die in 567 Fällen zum Einsatz kommen, gefolgt von „sozial erfahrenem Personal“ in 200 Fällen. Nur bei einer Schulbegleitung wird eine sozialpädagogisch ausgebildete Fachkraft eingesetzt. „Um das Grundrecht auf Teilhabe im Interesse der betroffenen Kinder umsetzen zu können, braucht es qualifiziertes Personal für die Schulbegleitung. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache und lassen Zweifel an der Qualität der Schulbegleitungen aufkommen“, sagt CDU-Schulpolitikerin Stöver. Es gehe um das Grundrecht der betroffenen Kinder auf Bildung und nicht nur um eine Betreuung. „Dieses Recht wird in meinen Augen massiv missachtet“, sagt Stöver. Immer mehr Schulbegleitungen in Hamburg Die Zahl der Schulbegleitungen hat sich in den vergangenen Jahren erhöht. Im Schuljahr 2019/20 gab es laut Senatsantwort auf eine frühere Stöver-Anfrage 571 Schulbegleitungen (21/22: 792) aufgrund einer Behinderung und 1028 Begleitungen (1235) aufgrund psychosozialer Beeinträchtigungen. Dem gegenüber sind die Ausgaben leicht rückläufig: Im Haushaltsjahr 2020 (nicht mit dem Schuljahr identisch) beliefen sich die Gesamtausgaben auf 15 Millionen Euro, von denen 8,158 Millionen Euro auf die Begleitung der Kinder mit erheblichen psychosozialen Schwierigkeiten entfiel. Im Haushaltsjahr 2021 gab die Stadt 14,211 Millionen Euro für Schulbegleitungen aus, davon 6,629 Millionen Euro für die Begleitung aufgrund einer Behinderung. Den durchschnittlichen Bewilligungszeitraum bei den Begleitungen von Kindern mit Behinderungen gibt der Senat mit einem Jahr an, bei der zweiten Gruppe von Begleitungen mit 7,9 Monaten. „In vielen Fällen ist der Zeitraum sogar deutlich kürzer. In einem so kurzem Zeitraum kann sich weder Qualität entwickeln noch ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden“, sagt Stöver. Der Senat hat eine Evaluationsstudie bei der Universität Oldenburg in Auftrag gegeben, die „die Abläufe in den Verfahren durchleuchten und Vorschläge unterbreiten (soll), wie die Verfahren weiter optimiert werden können“, wie es in der Senatsantwort heißt. „Ich gehe davon aus, dass die Studie die Mängel aufdecken und zu einer deutlichen Qualitätssteigerung führen wird“, sagt CDU-Schulpolitikerin Stöver. (pum)