Hamburg. Im Streit um den Neubau eines Wasserrettungszentrums an der Außenalster sind jetzt Gespräche auf Bezirksebene geplant. Nach der Abendblatt-Veröffentlichung zu diesem Thema und Protesten einer Bürgerinitiative wird sich am 19. Oktober der Kerngebietsausschuss in Eimsbüttel mit dem „Millionen-Kubus“ beschäftigen. Dazu sind Vertreter der Bürgerinitiative Alte Wache Rabenstraße, der Innenbehörde, der Deutschen Lebensrettung-Gesellschaft (DLRG) sowie der Feuerwehr eingeladen.

„Es wird aber keine förmliche öffentliche Anhörung stattfinden, sondern es soll eine Vorstellung der Institutionen in einer der nächsten Sitzungen des Kerngebietsausschusses geben, damit sich der Ausschuss ein Bild über die einzelnen Interessen machen kann“, sagte ein Sprecher des Bezirksamtes Eimsbüttel dem Abendblatt. Der Antrag auf eine „Atempause“ sei von der Bezirksversammlung abgelehnt worden.

Anwohner kritisieren Entwurf des Wasserrettungszentrums

Zum Hintergrund: Neben der Wasserschutz-Polizeiwache soll ein modernes Funktionsgebäude entstehen. Dort, an der Kreuzung Alte Rabenstraße/Harvestehuder Weg, werden künftig Mitarbeiter der DLRG und bei Bedarf Einsatzkräfte der Feuerwehr arbeiten. Anwohner kritisieren, dass der Neubau in Gestalt eines Kubus das historische Alster-Ensemble in seiner Ästhetik zerstöre.

Lesen Sie auch:

Außerdem sei das neue Gebäude, das unmittelbar an der 1926 gebauten Wache entstehen soll, überflüssig. Christoph Marloh von der Bürgerinitiative sagt: „Angesichts der funktionierenden Public-Private-Partnership Wasserrettung auf der Außenalster und wegen der fehlenden Überwachung zum nördlichen Teil der Alster hin halten wir den Neubau für überflüssig.“ Prominente Hamburger zählen zu seinem Unterstützerkreis. Darunter ist Justus Frantz, Pianist, Dirigent und Initiator des Schleswig Holstein Musik Festivals.