Olaf Scholz räumt weitere Treffen mit Warburg-Banker ein

Hamburg. Die Hamburger Privatbank Warburg hat in der Cum-Ex-Affäre offenbar intensiv versucht, Einfluss auf den Hamburger Senat zu nehmen, um einer Steuerrückzahlung in Höhe von rund 90 Millionen Euro zu entgehen. Darüber berichtete die Sendung "Panorama" am Donnerstagabend und bezieht sich dabei auf Tagebücher des Mitinhabers der Warburg Bank, Christian Olearius, die der NDR und die Wochenzeitung „Die Zeit“ einsehen konnten. Demnach habe sich Olearius mindestens dreimal mit dem damaligen Ersten Bürgermeister Olaf Scholz getroffen, zweimal 2016 und einmal 2017.

Bei den Treffen soll der Bankier Scholz sowohl über die Cum-Ex-Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Köln gegen ihn und die Warburg Bank als auch über drohende Steuerrückforderung im mehrstelligen Millionenbereich durch die Hamburger Finanzverwaltung informiert haben. Das geschah nach "Panorama"-Darstellung offenbar in der Absicht, politischen Beistand zu organisieren. Gegen Christian Olearius und weitere Mitarbeiter der Bank wurde seit 2016 wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften ermittelt.

Scholz hat Treffen mit Olearius im Jahr 2016 nicht erwähnt

Wie "Panorama" berichtet, bestätigte Scholz nun die Treffen mit Olearius. Bislang hatten weder er noch die Hamburger Senatskanzlei über die Treffen 2016 informiert, sondern nur den Termin 2017 eingeräumt. Scholz weist aber strikt zurück, zu Gunsten von Warburg interveniert zu haben.

Im Finanzausschuss des Bundestages wurde Olaf Scholz zu seiner Rolle im Steuerverfahren gegen die Warburg Bank bereits zweimal befragt. Nach übereinstimmender Aussage mehrerer Teilnehmer der Sitzungen hatte Scholz auch dort die Treffen mit Olearius im Jahre 2016 nicht erwähnt. Wie "Panorama" berichtet, habe er davon gesprochen, ab und zu mit Vertretern der Warburg-Bank, aber auch anderer Banken gesprochen zu haben. Dies sei normal.

Kein Hinweis auf Einflussnahme von Scholz in den Tagebüchern

Auf Anfrage teilte Scholz mit, „er habe keine konkrete Erinnerung an den Inhalt der Gespräche.“ Er sei aber „nicht mit dem Steuerverfahren der Warburg-Bank befasst gewesen“ und „habe sich nicht in die Angelegenheit eingeschaltet.“ Die Bearbeitung der Steuersachen sei „ausschließlich Sache der Steuerverwaltung“ gewesen. In den Tagebüchern von Olearius findet sich laut "Panorama" kein Hinweis darauf, dass Scholz tatsächlich Einfluss auf das Steuerverfahren genommen haben könnte.