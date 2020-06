123 Abgeordnete wählen heute Hamburgs Bürgermeister

Hamburg. Dreieinhalb Monate nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg besiegeln SPD und Grüne am Mittwoch die Fortsetzung ihrer Koalition. Nach der feierlichen Unterzeichnung des Koalitionsvertrags beginnt um 13.30 Uhr die Bürgerschaftssitzung, die Sie hier ab 13.30 Uhr live verfolgen können. Im Mittelpunkt der Sitzung: Die 123 Bürgerschaftsabgeordneten wählen den neuen Bürgermeister – wegen der Corona-Pandemie jedoch nicht im Plenarsaal des Parlaments, sondern im Großen Festsaal.

Für die Bestätigung als Regierungschef kann Amtsinhaber Peter Tschentscher (SPD) auf eine satte rot-grüne Zweidrittelmehrheit bauen. SPD und Grüne verfügen zusammen in der Bürgerschaft über 87 der 123 Sitze.

Nach Bürgermeister-Wahl werden Senatsmitglieder berufen

Zweite Bürgermeisterin will erneut Katharina Fegebank (Grüne) werden, die auch im neuen Senat für Wissenschaft und Gleichstellung zuständig sein soll. Auch die zehn anderen von Tschentscher berufenen Senatoren müssen von der Bürgerschaft bestätigt werden.

Erstmals seit der Bürgerschaftswahl am 23. Februar kommen am Mittwoch alle Abgeordneten zu einer Sitzung zusammen – bislang hatten wegen der coronabedingten Abstandsregeln nur jeweils gut die Hälfte der Abgeordneten an den Sitzungen teilgenommen. Doch die Verfassung schreibt vor, dass die Bürgerschaft den Regierungschef „mit der Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl“ wählt, also mit mindestens 62 von 123 Stimmen. Trennschutzwände zwischen den Plätzen ermöglichen die volle Besetzung. Besucher sind aber weiterhin nicht zugelassen.

Bürgerschaft debattiert über Unterricht in Sommerferien

Im Anschluss an seine Wahl wird Tschentscher seine elf Senatsmitglieder berufen und die Bürgerschaft um deren Bestätigung bitten – en bloc. Im Debattenteil wird es unter anderem um Angebote für Schüler gehen, coronabedingte Lernrückstände in den Sommerferien aufzuholen, die Hamburger Anforderungen an das Corona-Konjunkturprogramm des Bundes und die Forderung der AfD nach Aufhebung aller vom Senat erlassenen coronabedingten Verordnungen und Allgemeinverfügungen.

Bürgermeister Tschentscher stellt den Koalitionsvertrag vor