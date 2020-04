Hamburg. Zwei Monate nach der Bürgerschaftswahl haben SPD und Grüne in Hamburg ihre Koalitionsverhandlungen begonnen. Die Gespräche begannen Donnerstagmittag im Großen Festsaal des Rathauses – mit ausreichend Abstand als Infektionsschutz. Zuvor waren sie wegen der Coronakrise zwei Mal verschoben worden.

Bei der ersten Verhandlungsrunde, die zunächst auf fünf Stunden angesetzt war, sollte es um die Erwartungen an eine Fortsetzung der rot-grünen Zusammenarbeit und die finanziellen Rahmenbedingungen gehen. Beide Parteien haben die Hoffnung geäußert, die Regierungsbildung noch vor der Sommerpause abschließen zu können. SPD und Grüne koalieren in Hamburg bereits seit 2015 miteinander.

Tschentscher nennt Koalitionsverhandlungen „Glück im Unglück“

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat die Koalitionsverhandlungen seiner SPD mit den Grünen inmitten der Coronakrise als „Glück im Unglück“ bezeichnet. „Stellen sie sich vor, wir hätten den Koalitionsvertrag gerade beschlossen und dann wäre die Coronakrise ausgebrochen“, sagte er am Donnerstag "NDR 90,3". „Wir hätten ja ganz viele Rahmenbedingungen nicht berücksichtigt, die aber für die nächsten fünf Jahre wichtig sind.“

Jetzt aber wisse man, „dass wir eine völlig neue Lage haben, dass die Wirtschaft unter Druck ist, dass wir im Haushalt wahrscheinlich große Probleme bekommen werden“ und dass es ein neues Bewusstsein für Gesundheitsschutz gebe. Deshalb könne man nun „ein Programm entwerfen, was die nächsten fünf Jahre trägt“.

Anjes Tjarks: "Das wird inhaltlich nicht einfach"

Dass die Koalitionsverhandlungen kein Kinderspiel werden, zeigten auch Beiträge der Koalitionspartner bei Twitter. "Das wird körperlich anstrengend, inhaltlich nicht einfach, aber alle haben ein gutes Ergebnis für Hamburg im Blick", schrieb etwa Anjes Tjarks, Vorsitzender der Grünen-Bürgerschaftsfraktion, in einem Beitrag.

Mit "Wir wären dann soweit" kommentierte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) den Start der Koalitionsverhandlungen.

Hamburg: Nächste Verhandlungsrunde am Montag

Die SPD hatte die Wahl vom 23. Februar mit 39,2 Prozent gewonnen, die Grünen wurden mit 24,2 Prozent zweitstärkste Kraft. Der Start der Koalitionsgespräche war ursprünglich für März geplant, wurde aber wegen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Aufgabenbelastung für die Senatsmitglieder und andere führende Politiker abgesagt. Rot-Grün regiert in Hamburg schon seit 2015.

Die nächste Verhandlungsrunde ist für den kommenden Montag geplant. Insgesamt wollen SPD und Grüne die Gespräche möglichst bis zur Beginn der parlamentarischen Sommerpause abschließen. Die letzte Bürgerschaftssitzung vor der Sommerpause ist am 24. Juni geplant. Der Hamburger Senat ist derzeit nur noch geschäftsführend im Amt.

SPD und Grüne hatten nach der Bürgerschaftswahl beschlossen, über eine Neuauflage ihrer Koalition zu verhandeln. Die Zusammenarbeit lief bisher reibungslos und konnte sich auf gute Zustimmungswerte stützen. Schon im Wahlkampf bezeichneten beide Parteien die Fortsetzung ihres Bündnisses als Wunschoption. Vor der Aufnahme von Koalitionsgesprächen sondierte die SPD aber auch mit der CDU.

CDU: Koalitionsvertrag muss sich auf Corona-Folgen konzentrieren

Die Hamburger CDU hat SPD und Grüne aufgefordert, die Folgen der Coronakrise ins Zentrum ihrer Koalitionsverhandlungen zu stellen. „Es ist jetzt nicht die Zeit für grüne "Nice-to-have-Maßnahmen", für die in den kommenden Jahren tatsächlich auch kaum finanzielle Spielräume da sind“, sagte Fraktionschef Dennis Thering am Donnerstag. Die Coronakrise mit all ihren Folgen müsse das entscheidende Kapitel in den Koalitionsverhandlungen sein.

„Die Hamburgerinnen und Hamburger wollen in absehbarer Zeit Klarheit haben, wo die Reise hingehen soll“, sagte Thering. „Es geht jetzt eben nicht um die Wohlfühlthemen einer unbeschwerten Zeit, sondern um die harten Themen wie Wirtschaft wiederbeleben, Arbeitsplätze sichern, Wohlstand erhalten und die Gesundheit der Hamburger schützen.“

Handwerkskammer an Rot-Grün: Wirtschaft krisenfest machen

Der Hamburger Handwerkspräsident Hjalmar Stemmann hat an die Politiker in den Koalitionsverhandlungen von SPD und Grünen appelliert, Wirtschaft und Handwerk krisenfest aufzustellen. "Das Handwerk wünscht sich einen zügigen Ablauf der Koalitionsverhandlungen, um verlässliche Ansprechpartner für die nächsten fünf Jahre zu haben", teilte Stemmann am Donnerstag mit.

Die Erholung nach der Coronakrise werde besser gelingen, wenn Rot-Grün mutige Schritte nach vorn mache. Unter anderem sollte die duale Ausbildung gefördert und auch bei Gymnasiasten gleichwertig zum Studium propagiert werden.

Das Handwerk selbst braucht nach Angaben der Kammer weitere Gewerbeflächen, vor allem in Neubauquartieren wie Kleiner Grasbrook und Oberbillwerder sowie in Gewerbehöfen, "damit handwerkliche Betriebe auch künftig eine Perspektive in Hamburg haben". Weitere Bereiche, in denen das Handwerk Unterstützung verlangt, sind Innovation und Digitalisierung. Des weiteren sollten möglichst Hamburger Handwerker bei der Vergabe öffentlicher Aufträge bedacht und Steuerprivilegien bei der Umsetzung klimaschonender Technologien und der energetischen Gebäudesanierung eingeführt werden.