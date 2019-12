Bürgerschaft debattiert mal wieder über die Verkehrspolitik

Hamburg. Die Verkehrspolitik ist auch in der Bürgerschaftssitzung am Mittwoch, die Sie hier ab 13.30 live verfolgen können, das zentrale Thema der Aktuellen Stunde. Die von der CDU-Fraktion beantragte Debatte hat den Titel „Hamburg völlig außer Takt – Unsere Stadt braucht einen Neustart in die Mobilität der Zukunft“. Die Grünen wollen zudem die Förderung des freiwilligen Engagements in der Stadt thematisieren.

Zudem werden sich die Abgeordneten unter anderem mit dem Vergabegesetz, einer möglichen Beschränkung der Amtszeit der Bezirksamtsleiter auf die Legislatur der Bezirksversammlungen und der Förderung der Hamburger Filmlandschaft beschäftigen.

Entscheidung über Ehrenbürgerwürde für Kirsten Boie

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird Kirsten Boie bei einer feierlichen Zeremonie im Großen Festsaal des Rathauses die Ehrenbürger-Urkunde übergeben.

Foto: Indra Ohlemutz

Bei ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr wird die Hamburgische Bürgerschaft gegen 19.15 Uhr über den Antrag des Senats auf Verleihung der Ehrenbürgerwürde an die Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boie entscheiden. Anschließend will Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) der 69-Jährigen die Urkunde bei einer feierlichen Zeremonie im Großen Festsaal des Rathauses übergeben. Boie gilt als eine der renommiertesten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorinnen, deren Bücher in vielen Kinderzimmern zu finden sind.