Hamburg. Nach dem rechtsextremen Anschlag von Halle auf eine Synagoge beschäftigt sich die Hamburger Bürgerschaft heute ab 13.30 Uhr mit dem Kampf gegen Antisemitismus. Unter dem Titel "Antisemitismus entschieden bekämpfen – unsere Demokratie braucht Freiheit, Toleranz und Vielfalt" hatte die FDP-Fraktion das Thema für die Aktuelle Stunde angemeldet.

Die zweite Debatte der Aktuellen Stunde ist auf Antrag der AfD-Fraktion die "Vorlesung von Prof. Lucke – unwürdige Tumulte und das Versagen der Wissenschaftssenatorin". AfD-Mitbegründer Bernd Lucke war vergangene Woche bei seiner ersten Vorlesung nach der Rückkehr an die Universität Hamburg als "Nazi-Schwein" beschimpft, körperlich bedrängt und am Reden gehindert geworden.

AfD-Mitbegründer Lucke hält nächste Vorlesung

Protestler mit einem Transparent verhinderten am Mittwoch die Vorlesung von Bernd Lucke an der Uni Hamburg.

Nach der wegen Protesten gescheiterten ersten Vorlesung an der Uni nimmt der AfD-Mitbegründer und Makroökonomie-Professor Bernd Lucke heute um 12 Uhr einen neuen Anlauf. Dafür seien mit der Polizei Sicherheitsmaßnahmen eng abgestimmt und von der Hochschule ausgeweitet worden. Zudem wird es nach Angaben der Universität Einlasskontrollen geben, damit nur angemeldete Studierende Zutritt zum Vorlesungssaal erhalten.

Außerdem will sich die CDU für ein einheitliches Rauch- und Alkoholverbot auf Spielplätzen einsetzen. Die rot-grüne Regierungskoalition hat für die Bürgerschaftssitzung einen in seiner Stoßrichtung identischen Zusatzantrag zu einem Begehren der CDU-Opposition eingebracht. "Mit unserem Antrag sorgen wir dafür, dass die neuen Richtlinien zeitnah in Kraft treten können und stellen damit eine gesundheitsfördernde Umgebung für die jüngsten Hamburgerinnen und Hamburger sicher", erklärte der bezirkspolitische Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Frank Schmitt.

Auf Spielplätzen gilt wohl bald einheitliches Rauchverbot

Erstmals hatte die CDU bereits 2011 unter der SPD-Alleinregierung von Bürgermeister Olaf Scholz ein flächendeckendes Rauch- und Alkoholverbot gefordert, war damit aber nicht durchgedrungen. Der Senat beschloss lediglich, dass die Bezirke bei erheblichen Störungen durch Alkohol- und Zigarettenkonsum auf Spielplätzen Verbote erlassen sollen – was aus Sicht der CDU zu unterschiedlichsten Regelungen geführt hat.

Neben der CDU wollen das nun auch SPD und Grüne ändern. "Wo Kinder spielen, haben Alkohol und Zigaretten nichts verloren", betonte Schmitt. Kippen auf dem Boden seien eine Gefahr für Kinder, erklärte die umweltpolitische Sprecherin der Grünen Bürgerschaftsfraktion, Ulrike Sparr. "Gerade kleine Kinder müssen dringend davor geschützt werden, diese im Spiel versehentlich in den Mund zu nehmen oder gar zu verschlucken." Deshalb werde jetzt Schluss sein mit dem Qualmen auf Hamburgs Spielplätzen. Gleiches gelte für den Alkoholkonsum.