Bürgerschaft debattiert über Baustellen und Kohleausstieg

Hamburg. Der Verkehr und baustellenbedingte Staus in Hamburg stehen am Mittwoch in der Aktuellen Stunde der Bürgerschaft zur Debatte. Angemeldet von der FDP-Fraktion, soll es unter dem Titel "Auch Hamburgs Retter stehen im Stau: Baustellen endlich wirksam koordinieren" um eine Mobilitätsgarantie gehen. Die Sitzung können Sie hier ab 13.30 Uhr live verfolgen.

Um das Vorankommen in der Stadt geht es auch bei zwei Anträgen zur bevorstehenden Zulassung von Elektro-Tretrollern. Sowohl die rot-grünen Regierungsfraktionen als auch die FDP fordern den Senat auf, Regeln für Vermieter solcher E-Scooter aufzustellen. Um eine "Sanierungsoffensive für Gehwege" dreht sich ein zur Kurzdebatte angemeldeter Antrag der CDU.

Auch Rolling-Stones-Freikarten-Affäre ein Thema

Nach ihrer Einigung mit der Volksinitiative "Tschüss Kohle" wollen SPD und Grüne den Ausstieg aus der Kohleverbrennung zur Fernwärmeerzeugung bis 2030 nun auch gesetzlich festschreiben. Hamburg wäre das erste Bundesland, das per Gesetz ein Pflicht-Ausstiegsdatum festlegt. Zur "Klimarettung" fordern die Linken in einem Antrag, auch den Luftverkehr mit einzubeziehen.

Außerdem liegen der Bürgerschaft zwei sogenannte Aktenvorlageersuchen von SPD und Grünen sowie der FDP im Zusammenhang mit der Rolling-Stones-Freikarten-Affäre vor. Sie fordern umfassende Akteneinsicht, um Licht rund um die Genehmigungserteilung für das Konzert 2017 im Stadtpark durch das Bezirksamt Nord und die anschließende Kartenvergabe zu bringen.

Bei Darstellungsproblemen: Hier die Liveübertragung ansehen