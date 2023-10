Straße oder Wald? Das ist hier die Frage für Volksläufer!

Winsen/Neugraben. Mit den letzten Oktober-Tagen, ob nun schön oder weniger schön, geht die Laufsaison 2023 der Volks- und Straßenläufe zu Ende. Ihren festen Termin am letzten Sonntag im Oktober haben zwei Laufveranstaltungen im Landkreis Harburg und im Bezirk Hamburg-Harburg. Durchgeführt werden am kommenden Sonntag, 29. Oktober, der 34. Volkswaldlauf des MTV Borstel-Sangenstedt und der 47. Süderelbe-Halbmarathon der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) durch das Alte Land. Auf der Strecke zwischen Neugraben und Neuenfelde sind damit einige Straßensperrungen verbunden.

Das traditionsreiche HNT-Event gehört zum festen Programm vieler Hobbyläuferinnen und -läufer. Nach dem Startschuss um 10 Uhr an der CU-Arena in Neugraben führt die Laufstrecke von der Straße „Am Johannisland“ über den Torfstecherweg, die Neuwiedenthaler Straße, Francoper Straße, den Hinterdeich, die Hohenwischer Straße, Vierzigstücken und Hasselwerder Straße zum Wendepunkt kurz hinter dem Organistenweg.

Süderelbe-Halbmarathon: auch im Angebot sind 5 und 10 Kilometer sowie für Kinder 1200 Meter

Von dort aus machen sich Läuferinnen und Läufer auf den Rückweg zum Start- und Zielbereich. Die genannten Straßen werden am Sonntag von 9.30 Uhr bis etwa 12.50 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt, Anwohnerverkehr bleibt möglich. Neben dem Halbmarathon (Start um 10 Uhr) gibt es Läufe über zehn Kilometer (10.15 Uhr) und fünf Kilometer (10.20 Uhr). Auch 5-km-Walking ist dieses Jahr wieder dabei. Die Jüngsten dürfen sich auf einen 1200 Meter langen Kinderlauf freuen (9.30 Uhr).

Der betroffene Straßenabschnitt der Neuwiedenthaler Straße zwischen dem Kreisverkehr und der Kreuzung Francoper Straße wird am Sonntag einseitig in Fahrtrichtung Bahnhof Neugraben gesperrt. Für Anwohner des Neubaugebietes Vogelkamp besteht die Möglichkeit, das Gebiet über die Neugrabener Allee (Kreisverkehr), Königswiesen/Ackerweg oder Am Aschenland/Geutensweg zu erreichen und zu verlassen.

Veranstaltungsbereich im Alten Land sollte mit Autos gemieden werden

Die Organisatoren der Turnerschaft bitten Verkehrsteilnehmer, den Veranstaltungsbereich mit dem Auto möglichst zu meiden bzw. das eigene Fahrzeug vor dem Beginn aus dem betroffenen Bereich herauszufahren. Für Fragen und weitere Informationen steht die HNT unter der Mailadresse leichtathletik@hntonline.de zur Verfügung. Alle weiteren Informationen gibt es unter www.hntonline.de/suederelbe-halbmarathon.

Borsteler Volkslauf: über Autobahn A39 und Bahnstrecke Hamburg-Hannover

Öffentliche Straßen werden beim Borsteler Volkswaldlauf dagegen nicht als Laufstrecke genutzt. Insofern sind höchstens bei der An- und Abfahrt kleinere Wartezeiten möglich. Von der Sportanlage am Heidlandsweg geht es für die Teilnehmer durch einen Nebeneingang in das benachbarte Waldgebiet Habichtshorst und dann auf Wald- und Feldwegen über die Autobahn A39 und die Bahnstrecke Hamburg-Hannover bis in den Radbrucher Forst.

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema:

„Wir hoffen, dass wir diesmal die 300er-Marke erreichen“, sagt Hauptorganisatorin Wiebke Neunert. Sie blickt gespannt auf die 43. Auflage des traditionsreichen Laufevents beim MTV Borstel-Sangenstedt. Am Sonntag, 29. Oktober, fallen von 10 Uhr an die letzten Startschüsse der Volkslaufsaison 2023 im Landkreis Harburg. Die letzte Gelegenheit, Stempel für den Laufpass des Sparkassen Heidjer-Cups zu sammeln. Wer mindestens sieben Teilnahmen bei zehn Volksläufen vorweisen kann, wird von der Sparkasse Harburg-Buxtehude zum Abendessen mit Präsenten eingeladen.

Den 34. Volkswaldlauf des MTV Borstel-Sangenstedt im Blick (von links): Organisatorin Wiebke Neunert, MTV-Abteilungsleiter Bernd Peuker, Sparkassen-Regionalleiterin Silke Heitmann und Helfer Robert Supplieth.

Foto: Karsten Schaar / HA

Bewährt hat sich in Borstel mittlerweile, den Halbmarathon bereits als zweiten Lauf zu starten. Bei der späten Startzeit früherer Jahre kamen einige Läufer spät ins Ziel – der Sportplatz war fast leer. „Jetzt ist es auch für die hinteren Läufer schön“, so Neunert.

Dass Interesse am Saisonfinale besteht, sieht man daran, dass Anfang August die ersten Meldungen eingingen. Möglich ist das noch bis Donnerstag, 26. Oktober, über die Vereinshomepage oder unter E-Mail volkslauf-borstel@gmx.de. Wer sich kurzfristig entscheidet, kann vor Ort nachmelden.

In Borstel endet die Volkslaufserie um den Sparkassen-Heidjer-Cup

In Borstel angeboten werden neben dem Halbmarathon auch die bekannten Distanzen 5,2 und 10,7 Kilometer (jeweils auch Walking und Nordic Walking). Für die Jüngeren geht es je nach Alter über 500, 900 oder 1800 Meter. Die Strecken befinden sich Tage vor der Veranstaltung in einem guten Zustand.

„Borstel ist auch in diesem Jahr wieder der krönende Abschluss der Volkslaufserie“, sagte Regionalleiterin Silke Heitmann vom Hauptsponsor Sparkasse Harburg-Buxtehude. Für den reibungslosen Ablauf engagieren sich wieder das bewährte 50-köpfige Helferteam des MTV Borstel-Sangenstedt und die Freiwillige Feuerwehr. Die komplette Ausschreibung gibt es unter www.mtv-borstel-sangenstedt.de.