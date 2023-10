Was die Lateinformation von Blau-Weiss Buchholz alles für den Erfolg tut

Erster Gradmesser sind deutsche Meisterschaften am 11. November in Braunschweig. Sportler aus Aachen ist extra in die Nordheide gezogen.

Buchholz. Die Anstrengungen sind enorm. Großen Aufwand betreiben die Tänzerinnen und Tänzer aus der Lateinformation von Blau-Weiss Buchholz, die Trainerinnen und Trainer sowie das Team um das Team herum seit vielen Wochen und Monaten. Sie wollen perfekt vorbereitet sein auf die neue Saison im Formationstanz. Die 1. Bundesliga beginnt wie gewohnt im Januar. Zuvor stehen allerdings, und auch das ist der übliche Ablauf, wichtige Meisterschaften auf dem Terminkalender.

Die 16 besten deutschen Formationen kämpfen am Sonnabend, 11. November, in Braunschweig um zwei deutsche Meistertitel. In der Volkswagen-Halle bewerben sich jeweils acht Mannschaften um die Meistertitel bei den Standard- und Lateinformationen. Natürlich ist der Dauergast Blau-Weiss Buchholz auch diesmal dabei. Zuletzt gewann das Nordheide-Team um Cheftrainerin Franziska Becker meistens die Bronzemedaille.

Weltmeister Grün-Gold-Club Bremen ist klarer Favorit

An Seriensieger und Weltmeister Grün-Gold-Club Bremen führt kaum ein Weg vorbei. Dahinter duellieren sich Buchholz und die TSG Bremerhaven um den zweiten Platz. Bei einigen Bundesligaturnieren hatte Blau-Weiss bereits das bessere Ende für sich, in der Mehrzahl der Turniere erhielt jedoch die TSG-Formation von der Nordseeküste die besseren Wertungen.

Wie sah die Saisonvorbereitung in der Nordheide aus? Welche Veränderungen gibt es im Vergleich zum Vorjahr? Im vergangenen Jahr war das A-Team aus Buchholz mit neuer Musik und neuer Choreografie zum Thema „Made to Love“ angetreten. Beides ist für die Saison 2023/2024 noch einmal komplett überarbeitet worden.

Buchholz will überraschen mit fast komplett neuer Choreografie

„Die Fans dürfen sich auf eine fast komplett neue Choreografie freuen sowie auf eine überraschend neue Version der Musik. Die verschiedenen, bereits eingespielten Tonspuren wurden neu zusammengesetzt, neu akzentuiert und neu arrangiert“, berichtet Franziska Becker. Herausgekommen ist das Thema „Made to Love 2.0“.

„Wir haben nach dem Neuaufbau nach Corona ein mittlerweile gewachsenes Team, das sich hervorragend entwickelt hat“, sagt die Cheftrainerin. Doch es hat personelle Veränderungen in der 16 Personen umfassenden Stammmannschaft gegeben. So sind die bislang im B-Team (2. Bundesliga) aktiven Nachwuchstalente Aiicha Bischert, Stefan Kulik und Julia Rogoz in das A-Team aufgerückt.

Einzeltänzer stellen sich wieder in den Dienst der Mannschaft

Die langjährige Fronttänzerin Madlen Lüdemann, die zuletzt ihrem Engagement als Einzelpaartänzerin den Vorrang eingeräumte, hat wieder das Training in der Formation aufgenommen. Sophie Hintz aus Kiel verstärkt das Team ebenso wie Simon Schmitz, der mit seiner Partnerin Inga Matura schon im Einzelwettbewerb für Furore sorgte.

Der gebürtige Aachener ist sogar aus Aachen nach Buchholz umgezogen, um in der Blau-Weiss-Mannschaft zu tanzen. Den umgebauten Plaza-Markt an der Bremer Straße, in dem die Leistungssportabteilungen von Blau-Weiss Buchholz ihr Trainingszentrum haben, ist für Simon Schmitz zum zweiten Zuhause geworden.

Etwa 200 Zuschauer sind von der Generalprobe begeistert

Am Sonnabend nun präsentierte das A-Team die neu arrangierte Choreografie erstmals in der Öffentlichkeit. Etwa 200 Zuschauer verfolgten die Generalprobe in der Nordheidehalle. Die Mannschaft demonstrierte auf Anhieb zwei fehlerfreie Durchgänge und wusste die Fans zu begeistern, heißt es aus dem Trainerteam. Der Zeitpunkt für die Generalprobe war extra vier Wochen vor den deutschen Meisterschaften gewählt worden.

„Jetzt haben wir noch genügend Zeit, an weiteren Details zu feilen“, so Franziska Becker. „Die Choreografie ist zu 80 Prozent neu, wir haben ein tänzerisch gewachsenes Team und können dies nun noch deutlicher herausstellen. Die Mannschaft tanzt bereits jetzt sehr stabil. Das freut uns und gibt dem Team die nötige Sicherheit.“

Vorsitzender: „Leistungssport ohne Sponsoren ist nicht möglich“

Die Generalprobe ist immer auch Anlass zur intensiven Sponsorenpflege. Die Vertreterinnen und Vertreter wurden bei einem Sektempfang mit weiteren Informationen zum Training versorgt. „Leistungssport ohne Sponsoren ist einfach nicht möglich und darum freue ich mich, dass viele der Unterstützer des Lateinteams anwesend sind“, sagte Arno Reglitzky, der Vorsitzende von Blau-Weiss Buchholz.

Informationen und Eintrittskarten für die deutschen Meisterschaften am 11. November in Braunschweig gibt es unter https://dm2023.btsc.de. Der Vorverkauf für das Heimturnier der 1. Bundesliga am Sonnabend, 13. Januar 2024, in der Nordheidehalle in Buchholz läuft ebenfalls. Tickets hierfür im Internet unter https://bwbtanzsport.ticket.io.