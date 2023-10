Das war deutlich: VTH-Volleyball-Frauen aus Neugraben ohne Chance gegen Eimsbüttel

Die Drittligadamen vom VT Hamburg haben in Neugraben mit 0:3 gegen Eimsbüttel verloren.

Neugraben. Günther Bröde

Neugraben „Es ist uns klar, dass wir immer mal ein Spiel verlieren werden“, sagte Trainer Gerd Grün vom Damen-Volleyballteam (VT) Hamburg nach der besonders am Ende deutlichen 0:3 (22:25, 16:25, 8:25)-Heimniederlage gegen den Eimsbüttler TV II. Zumal, wenn gleich vier von zwölf Spielerinnen wegen Verletzungen oder Krankheiten bei den Aufsteigerinnen in die Dritte Liga nicht dabei sein können. Wie gerade Stammlibera Sophia Bock und Mittelblockerin Antonia Mahic. Besonders die langfristigen Erwartungen bleiben aber hoch gesteckt bei den Volleyballfrauen aus Neugraben.

Das sportliche Ziel für die gerade begonnene Saison ist nur der Klassenerhalt; nicht mehr aber auch nicht weniger. Den gerade vollzogenen Aufstieg in die Dritte Liga haben sich die Frauen des VT Hamburg ja nicht sportlich erkämpft, er ist ihnen praktisch in den Schoß gefallen. „Aber auch nur, weil wir uns als einziger Nordverein um einen Platz in der Dritten Liga beworben haben“, widersprach Gerd Grün dieser einseitigen Sichtweise.

VT Hamburg: Mit jungen Talenten möglichst hochklassig spielen

„Es ist unsere Philosophie, mit jungen Spielerinnen so hochklassig wie möglich zu spielen um sie bestmöglich sportlich weiter zu entwickeln“, begründete er den Schritt. So habe man seitens des Stammvereins Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft folgerichtig die Chance ergriffen, in die nominell Dritte Liga, die faktisch die vierte Liga ist, aufzusteigen.

Vorher hatte der Deutsche Volleyball-Verband die 2. Bundesliga Pro eingeführt, die wie die 1. Liga eingleisig mit Mannschaften aus gesamten Bundesgebiet spielt. Damit soll den Vereinen die Möglichkeit gegeben werden, sich professioneller aufzustellen und die Leistungslücke zwischen 1. und 2. Bundesliga zu verringern.

Vorbildliche Jugendarbeit mit vereinseigenem Leistungszentrum

„Wir haben uns als Mannschaft vor der Saison noch einmal mehr verjüngt, nachdem uns mit Daniela Eixenberger und Christin Adam unsere erfahrensten Spielerinnen verlassen haben,“ betonte Gerd Grün, dass VT Hamburg auch weiterhin auf seine vorbildliche Jugendarbeit mit dem vereinseigenen Leistungszentrum setzten wird.

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Trainer ist überzeugt davon, dass vereinseigene Nachwuchsförderung und Leistungssport im Erwachsenenbereich miteinander vereinbar sind. „Wir hatten heute trotz aller personellen Schwierigkeiten den Gegner im ersten Satz am Rande einer Niederlage. Danach haben uns allerdings die Kräfte und damit auch die Konzentration verlassen.“ Besonders im dritten Satz, als die Gäste zwei Serien von 5:0 Punkten und am Ende 16 Matchbälle hatten.

Dass es noch einmal personell so eng werden könnte, hält Gerd Grün für ausgeschlossen: „Ab dem dritten Spieltag dürfen wir auch Spielerinnen aus einer unsere beiden Landesligamannschaften einsetzten. Besonders die Dritte Damen von Trainer Helmut von Soosten, der auch das vereinseigene Leistungszentrum leitet, ist gespickt mit talentierten Nachwuchskräften, die uns jederzeit helfen können.“

Start in die neue Saison war für die Frauen aus Neugraben erfolgversprechend verlaufen

Auch der Start in die neue Saison war für die Frauen aus Neugraben bis zur Niederlage gegen Eimsbüttel II erfolgversprechend verlaufen. Im Wettbewerb um den Deutschen Volleyball unterlagen sie in der Qualifikation den Ersten Frauen des Eimsbüttel TV, die in der 2. Liga Pro spielen, zwar auch 0:3, aber mit jeweils knappen Ergebnissen.

VT Hamburg gegen Eimsbüttel

Foto: Günther Bröde / HA

In ihrem ersten Drittliga-Spiel holten sie immerhin einen Punkt beim 2:3 bei der SGE Zepernick in Brandenburg.

In der Dritten Liga geht es für VT Hamburg weiter am Sonnabend beim SC Potsdam III, der auch bereits zwei Spiele verloren hat und dabei ebenfalls einen Punkt holen konnte.

VT Hamburg: Erst einmal die Liga halten und dann nächste Saison sportlich durchstarten

Erst einmal die Liga halten und dann nächste Saison sportlich durchstarten, so stellt sich auch Thomas Brabandt die Entwicklung beim VT Hamburg vor, der sich beim VT Hamburg besonders um das Sponsoring und das Marketing der Volleyballsparte der HNT kümmert. Um den Volleyballsport mehr ins Bewusstsein zu rücken, hat er sich zum Ziel gesetzt, „möglichst jedes Drittliga-Heimspiel mit einer Sonderaktion zu begleiten“.

Sei es gemeinsam mit dem Partner Edeka-Meibohm Lebensmittel für die Tafel Neuwiedenthal zu sammeln, wie im Vorfeld des ersten Heimspiels gegen Eimsbüttel oder einen Studententag anzubieten, an dem Studierende aus der Region in die CU-Arena eingeladen werden. Oder eine gemeinsame Aktion mit den Grundschulen der Region mit einem Volleyballturnier und dem Besuch eines Drittliga-Heimspiels.

Auch einen so genannten Vereinstag, an dem Mitglieder benachbarter Sportvereine umsonst in die Halle kommen dürfen, hat er auf dem Zettel. Selbst ein Konzert einer Musikband vor, während oder nach einem Heimspiel ist angedacht. Die Volleyballfans aus dem Raum Süderelbe – und nicht nur diese – dürfen gespannt sein.