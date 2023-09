Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs: Liveshow am 26. September in Stade

Kann auch Fußball-Philosoph: TV-Moderator und Stadionsprecher Arnd Zeigler tritt am Dienstag, 26. September, mit seiner Liveshow "Hat schon Gelb!" im Stadeum in Stade auf.

Fussball-Liveshow Arnd Zeigler entführt in Stade in seine wunderbare Welt

Stade. Der TV-Moderator Arnd Zeigler, gleichzeitig Stadionsprecher bei Werder Bremen, ist mit seiner Show „Hat schon Gelb!“ am Dienstag, 26. September, zum ersten Mal zu Gast im Kultur- und Tagungszentrum „Stadeum“ in Stade. Beginn ist um 19.45 Uhr. In typischer Zeigler-Manier wird er mit Filmen und Anekdoten seine eigene Fußballgeschichte erzählen und das Publikum auf unterhaltsame Art und Weise direkt in den Mittelkreis des Geschehens führen, so die Ankündigung.

Arnd Zeigler präsentiert in Stade seine bisher persönlichste Tour

Arnd Zeiglers Liveshow ist eine aufregende Reise durch die Fußballwelt mit allen Höhen und Tiefen, jeder Menge Humor und jenem ironischen Augenzwinkern, das Mann und Frau aus der TV-Erfolgssendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ seit mehr als 15 Jahren kennen. Es werde seine bisher persönlichste Tour, weil Arnd Zeigler wie jeder Fußballfan seine eigene Geschichte hat, die immer viel mit Emotionen, Erinnerungen, Sozialisation und dem eigenen Wesen zu tun hat.

Aus den schönsten Nebensächlichkeiten strickt Zeigler Fußballträume

Unter anderem geht er den Fragen nach, wie es zu seiner wunderbaren Welt kam, welche Weggefährten ihn besonders geprägt haben und was die Faszination beim Fußball für ihn ist. Die schönsten Nebensächlichkeiten sind es, woraus Arnd Zeigler Fußballträume strickt.

Witzig, traurig, skurril und immer auch ein bisschen böse. Jeder und jede ist einmal dran: die Guten ebenso wie die Bösen und die Bayern ebenso wie die Bremer. Sympathie und Antipathie, ob auf dem Platz oder hinter den Kulissen.

„Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ gibt es seit 30 Jahren

Seit 30 Jahren moderiert Arnd Zeigler die Hörfunkserie „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“, seit 21 Jahren ist er Stadionsprecher und seit 15 Jahren nimmt er im Keller seines Wohnhauses die TV-Version von „Zeiglers wunderbare Welt …“ auf. Ende vergangenen Jahres ging die 500. Sendung über die Bildschirme. Zwei Fußballsongs von ihm und Berthold Brunsen („Die Original Deutschmacher“) kennt in Bremen jeder: „Das W auf dem Trikot“ (2000) und „Lebenslang Grünweiß“ (2004). Eintrittskarten für die Fußballparty in Stade sind für 34 Euro erhältlich unter Telefon 04141/409140 und online unter www.stadeum.de.

