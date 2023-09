Fast 20 Abteilungen: Turnerschaft Harburg bietet viel mehr als „nur“ Turnen

Beim Familien-Sommerfest und Sponsorenlauf für Integration präsentiert sich der Sportverein am 9. September am Vahrenwinkelweg.

Harburg. In einen bunten Abenteuerspielplatz verwandelt sich der Sportplatz der Turnerschaft Harburg, Vahrenwinkelweg 39, am Sonnabend, 9. September, von 14 bis 18 Uhr. Eine große Hüpfburg und ein Bungee-Run werden für reichlich Bewegung bei den Kids, Vorführungen und Mitmachangebote bei Jung und Alt für jede Menge Spaß und ein Wir-Gefühl sorgen.

So heißt es in der Ankündigung für das Sommer-Familien-Fest, in das ein Sponsorenlauf zugunsten der TSH-Integrationsgruppe integriert ist. Dafür können Teilnehmer schon von 13 Uhr an ihre Runde drehen. Wer anschließend noch Kraft hat, probiert sich am Action-Parcours oder im leichtathletischen Dreikampf.

Polizei und Feuerwehr immer beliebte Anlaufpunkte beim Sommerfest

Für die Jüngeren bietet ein Kinderdorf vielfältige Möglichkeiten, sich spielerisch zu bewegen: Barfußparcours, Dosenwerfen, Wasserspiele, Doppelsackhüpfen und kleine Kreativstationen. Auch in diesem Jahr sind Feuerwehr und Polizei wieder mit Fahrzeugen und weitere Ausrüstung beim Sommerfest dabei.

Die Erwachsenen können sich beispielsweise bei Familien-Yoga, Linedance, Nordic Walking und Stretching betätigen. Auch der erfahrene Tennistrainer Heinz Michaelis ist mit Bällen und Schlägern vor Ort, um im Rahmen von Schnupperstunden Neulingen den Spaß am weißen Sport zu vermitteln.

Vereinseigenes Fitnessstudio öffnet die Tür, Lizenztrainer informieren

Auch das vereinseigene Fitnessstudio der Turnerschaft, das über eine Sauna verfügt, öffnet ebenfalls seine Pforten. Physiotherapeuten und lizenzierte Trainer informieren über Kurse rund um Krafttraining und Gesundheitssport und vereinbaren gern Termine für ein Probetraining. Natürlich sorgt die Turnerschaft am Sonnabend auch für das leibliche Wohl mit Kuchen, Eis, Gegrilltem und Getränken.

Blick in das vereinseigene Fitnessstudio der Turnerschaft, zu dem auch eine Sauna und ein weiterer Kursraum gehören.

Foto: TS Harburg

Der Zeitplan für den 9. September: ab 13 Uhr: Sponsorenlauf; 14.15 und 15.15 Uhr: Line Dance; 14.45 Uhr: Familien-Yoga; 16 Uhr: Nordic Walking; 17 Uhr: Stretch and Relax; 14 bis 18 Uhr: alle anderen Mitmachstationen. Viele weitere Informationen im Internet unter tshsport.de/tshsport.