Zwei Sumo-Kämpfer aus Harburg hoffen auf die WM-Nominierung

Harburg. Medaillen bei einem internationalen Turnier in Estland haben sie schon gewonnen. Jetzt fiebern Linda Jean Geerdts und Jan-Henrik John vom Kampfsportclub (KSC) Bushido der Nachricht entgegen, ob ihre Leistungen gut genug waren, um auch für die Sumo-Weltmeisterschaften 2023 in Tokio nominiert zu werden. Ihre Entscheidung will die Bundestrainerin Sandra Köppen-Zuckschwerdt in den kommenden Tagen verkünden.

Zuletzt flogen die jungen Kampfsportler aus Harburg mit der Sumo-Nationalmannschaft nach Estland, um beim internationalen Baruto-Cup in Rakvere wichtige Punkte für diese WM-Nominierung zu sammeln. Nach der Ankunft standen zunächst Trainingseinheiten unter den Augen der Nationaltrainerin auf dem Plan, bevor die Wettkämpfe am zweiten Tag begannen und die KSC-Sumotori auf die Matte gingen.

Zweimal Gold und einmal Bronze für Linda Jean Geerdts

Nach drei Siegen holte sich Linda Jean Geerdts den Sieg in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm. In der Open-Kategorie erkämpfte sie sich darüber hinaus die Bronzemedaille, die mit einem Preisgeld versüßt wurde. Mit der weiblichen Nationalmannschaft erreichte sie die Team-Goldmedaille.

Jan-Henrik John ging in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm an den Start und erkämpfte sich die Silbermedaille. In der Open-Kategorie reichte es für den Harburger diesmal nicht zu einer Medaille, dafür erkämpfte es sich mit dem deutschen Sumo-Team die Bronzemedaille in Estland.

Judofamilie Geerdts nutzt Urlaub in England zur Vorbereitung

Wenn Judofamilie Geerdts aus Eißendorf in den Schulferien unterwegs ist, bleibt es selten beim herkömmlichen Familienurlaub mit viel Entspannung. Diesmal nutzten die Geerdts ihren Trip nach England beispielsweise dazu, sich auf weitere Wettkämpfe nach den Sommerferien vorzubereiten. Da kam der Fun-Run im Rahmen der Whitby Regatta gerade recht. „Kurz zuvor in der Zeitung davon gelesen, dann angemeldet und am nächsten Tag Teilnehmer beim Sportevent des Running Club Whitby“, berichten die Eltern Raimund und Bianca Geerdts.

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Judofamilie Geerdts mit Linda Jean, Mutter Bianca, Jenna und David (von links) mit ihren Medaillen nach dem Fun-Run im Rahmen der Whitby Regatta in England.

Foto: Privat / KSC Bushido

Jenna, Linda und David samt Mama Bianca Geerdts hätten die Farben des KSC Bushido Hamburg erfolgreich und mit jeder Menge Spaß vertreten. Für Linda Jean Geerdts ging es zwei Tage später mit dem Flugzeug von Newcastle über Hamburg weiter ins Baltikum zum eingangs beschriebenen Sumo-Turnier.

Youngster Jenna legte beim Lauf in England eine neue Bestleistung hin und David stürmte als Gesamtzweiter alller Teilnehmer über die Ziellinie. Auch Mutter und Trainerin Bianca Geerdts zeigte, dass sie noch sehr gut mithalten kann. Sie schloss den Fun-Run ebenfalls mit einer Bestzeit ab.