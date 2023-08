Jazz, Modern, Contemporary: Die TG Elbdeich sucht neue Tänzerinnen

Zwei Wochen Schnuppertraining vom 21. August bis 3. September in Fliegenberg. Was die JMC-Tänzerinnen vom Elbdeich neuerdings anbieten.

Fliegenberg. Viel besser hätte die Saison 2023 für die Tanzgemeinschaft (TG) Elbdeich im Jazz, Modern Contemporary (JMC) Dance kaum laufen können. Die Top-Mannschaft „Saraswati“ schaffte den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga, dazu gelang „Shakti“ beim Heimturnier in Winsen als Vizemeister der Verbandsliga der Aufstieg in die Oberliga.

„Open Dance Weeks“ vom 21. August bis zum 3. September

Nach der Saison ist vor der Saison, und so geht der sportliche Blick am Elbdeich längst nach vorn. Mit Ende der Schulferien in Niedersachsen bietet die Tanzabteilung des MTV Germania Fliegenberg sogenannte Open Dance Weeks (ODW) in der Sporthalle in Fliegenberg an. Im Zeitraum vom 21. August bis 3. September sind alle Tanzenthusiasten zum Schnuppertraining eingeladen in den Kinder-, Jugend- und Erwachsenen-Mannschaften sowie zum allgemeinen Tanzworkshop.

„Egal, ob Du für zwei Wochen Tanzspaß vorbeischaust oder Dich für eine Leistungsmannschaft bewirbst, wir freuen uns auf Dich“, sagt Trainerin und Abteilungsleiterin Sina Beecken. Die TG Elbdeich bietet insgesamt für mehr als 100 Tänzerinnen – auch Jungen sind willkommen – mehrere Freizeit- und Leistungsmannschaften verschiedener Altersgruppen an.

Hinter den Leistungsteams gibt es nun eine Newcomer-Gruppe

Neben je einem Freizeitteam (ohne Wettkampf) für Jugendliche und Erwachsene gibt es drei Kindertanzgruppen für Drei- bis Zehnjährige. Neu ist, dass die beiden Leistungsmannschaften „Shakti“ und „Saraswati“ durch eine Newcomer-Gruppe ergänzt werden.

Die TG Elbdeich sucht ab sofort interessierte Tänzerinnen für das neue Team. Angesprochen fühlen dürfen sich begeisterte Tänzerinnen und Tänzer, die keine Vorerfahrung mitbringen, die nach einer Tanzpause wiedereinsteigen oder mit weniger Leistungsdruck tanzen möchten. Das Choreotraining der Newcomer-Gruppe findet an Wochenenden statt.

Quereinsteiger sind auch bei Saraswati und Shakti willkommen

Wer hingegen Vorerfahrungen aus dem Tanzen, Turnen, Voltigieren, der Gymnastik oder ähnlichem mitbringt, kann sich gern um einen Platz in den bestehenden Leistungsteams der höheren Ligen bewerben. Auch hier sucht die TG Elbdeich neue Tänzerinnen und Tänzer, die in der JMC-Saison 2024 dabei sein möchten. Anmeldung und weitere Informationen zu den Open Dance Weeks unter www.tgelbdeich.com oder in den Social-Media-Kanälen. Fragen werden auch nach einer E-Mail tgelbdeich@yahoo.de beantwortet.