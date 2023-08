Brunsberglauf: Blühende Heidelandschaft und so viel mehr

Holm-Seppensen. Wer in diesen Tagen seine Laufrunden in der Nähe von Buchholz dreht, sollte unbedingt einen Abstecher durch die Heidelandschaft am Brunsberg einlegen. Fast täglich verfärbt sich die Heide in ein zunehmend kräftigeres Lila. In diesem Jahr hat die Heideblüte besonders früh eingesetzt.

Genau diesen Anblick können fast alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Brunsberglauf in Holm-Seppensen genießen, der in seiner zwölften Auflage am Sonntag, 3. September, über die Bühne geht. Zumindest all jene Läuferinnen und Läufer, die beim 11,7-Kilometer-Lauf über die Kuppe der mit 129 Metern zweithöchsten Erhebung im Landkreis Harburg laufen.

Neuer Imagefilm auf der Homepage vermittelt Eindrücke

„Die heiße Anmeldephase läuft und diejenigen, die schon immer mal bei uns in Holm-Seppensen starten wollten, sollten sich unbedingt unseren neuen Werbefilm auf der Homepage ansehen. Dann läuft die Anmeldung ganz von selbst“, sagt Mitorganisator Armin Schneider. Er und das ganze Organisationsteam setzen beim einzigen Volkslauf mit Bergwertung auf Bewährtes.

Angeboten werden sieben verschiedene Disziplinen, darunter vier Kinderläufe zwischen 1000 und 2500 Metern, der 5-km-Familienlauf, der erwähnte Brunsberglauf (11,7 km) und ein Halbmarathon über 21,1 km. Start und Ziel befinden sich auf dem Sportplatz der Mühlenschule in Holm-Seppensen.

Pokale und Prämien für größte Gruppe und größte Schulklasse

Als besondere Auszeichnungen gibt es unter anderem Pokal und Prämie für die größte Gruppe sowie 100 Euro für die Klassenkasse der teilnehmerstärksten Schulklasse. „Eine große Aufgabe zu Beginn des neuen Schuljahres ist es, möglichst viele Schülerinnen und Schüler zum Mitmachen zu motivieren“, sagt Michael Wiese, gemeinsam mit Armin Schneider das Gesicht des Brunsberglaufes. „Wir sind froh, dass uns insbesondere die Grundschulen Handeloh und Steinbeck, die Wald- und Wiesenschule und die Mühlenschule seit Jahren großartig unterstützen.“

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Alle Teilnehmer erhalten Urkunden. Weitere Preise, Pokale und Urkunden gibt es für die Gesamtsieger und in der Teamwertung, die in den 5- und 11,7-km-Läufen angeboten wird. Im Rahmenprogramm findet die bekannte Tombola mit attraktiven Preisen statt.

Zum Re-Start nach Coronapause kamen mehr als 900 Volksläufer

Auch für Verpflegung, unter anderem mit Kuchenverkauf und Wurststand, ist natürlich gesorgt. „Nach dem erfolgreichen Re-Start im vergangenen Jahr mit mehr als 900 Aktiven nach zweijähriger Corona-Pause wollen wir allen Teilnehmer wie gewohnt ein gut organisiertes Wohlfühl-Laufevent bieten“, sagt Armin Schneider abschließend. Weitere Informationen, Anmeldung und Imagefilm im Internet unter www.brunsberglauf.de.

Sparkassen-Heider-Cup: Das nächste Event ist der Rosengartenlauf

Der Brunsberglauf gehört zur Volkslaufserie „Sparkassen-Heider-Cup“ im Landkreis Harburg. Die erste Veranstaltung nach der Sommerpause wird am Sonntag, 27. August, der vierte Rosengartenlauf der HNT mit Start und Ziel in Vahrendorf sein. Nach dem Event in Holm-Seppensen folgen im September und Oktober vier weitere Volksläufe in Pattensen, Garstedt, Jesteburg und Borstel.