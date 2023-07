Bezirk Harburg überreicht Ehrenurkunden an 214 Sportler aus 15 Sportvereinen

Harburg. Das Spektrum der Sportarten ist fast ebenso groß wie das Alter der Sportlerinnen und Sportler. Eine im wahrsten Wortsinn große Bühne bot sich den erfolgreichsten des vergangenen Jahres am Sonntag ebenfalls. Im Rahmen des Kulturfestivals „Sommer im Park“ führten die Bezirksversammlung Harburg und das Bezirksamt Harburg zum 46. Mal die Harburger Sportlerehrung durch.

Die Palette der errungenen Titel reichte von der Hamburger Meisterschaft bis zur Weltmeisterschaft, das Sportarten-Spektrum von Ballett über Beachvolleyball und Kegeln bis hin zu Sumo, Tennis und Volleyball, das Alter der Ausgezeichneten von 7 bis 88 Jahren.

178 Hamburger und 35 norddeutsche Einzel- und Mannschaftstitel

In Gegenwart von Gästen aus Sport und Politik überreichte Sonja Wichmann, Leiterin des Fachamts Sozialraummanagement, Ehrenurkunden an 214 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus 15 Harburger Sportvereinen. Sie holten im vergangenen Jahr insgesamt 178 Hamburger Einzel- und Mannschaftsmeistertitel in den Bezirk Harburg und errangen 35 norddeutsche Meistertitel.

Die sportlichen Erfolge reichen jedoch weit über die Metropolregion Hamburg hinaus. So wurden jetzt in Harburg auch zehn deutsche Meister, neun Europameister sowie drei Weltmeister gewürdigt. „Nur dank der hervorragenden Arbeit in den Harburger Sportvereinen konnte diese beachtliche Bilanz erzielt werden. Diese gilt als Beleg für das großartige sportliche Engagement im Bezirk“, heißt es dazu aus dem Harburger Rathaus.

Arbeitsgemeinschaft Harburger Sportvereine hat maßgeblichen Anteil

Veranstaltet wird die traditionsreiche Sportlerehrung durch die Bezirksversammlung Harburg, das Bezirksamt Harburg und die Arbeitsgemeinschaft der Harburger Sportvereine (ArGe Süd), die einen maßgeblichen Anteil am Gelingen der Neuauflage im Rahmen des Kulturfestivals „Sommer im Park“ im Stadtpark hatten. Als Kooperations- und Veranstaltungspartner konnte erneut die Sparkasse Harburg-Buxtehude gewonnen werden.

