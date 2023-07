Umsonst und draußen: Parklandschaften in Winsen sportlich erkunden

Sport im Park hält bis Ende September kostenfreie Angebote für diverse Zielgruppen bereit. Welche Kurse in den letzten Juli-Tagen beginnen.

Auf diesem Bild steht Sportkoordinator Sven Kröger noch weitgehend allein im Winsener Schlosspark. Das hat sich in den ersten Wochen von „Sport im Park“ geändert.

Umsonst und draussen Die Parklandschaften in Winsen sportlich erkunden

Winsen. Die zwei aktuellsten Angebote sind frisch an den Start gegangen. An vier Terminen bis zum 17. August werden sich im Winsener Schlosspark jeweils donnerstags jede Menge Sportlerinnen und Sportler treffen. „Durch den Kursus „Abnehmen – Jetzt sofort“ könnt ihr um 16.30 Uhr mit einem kraftvollen Zirkeltraining in eine gesündere Version von euch starten“, sagt Sportkoordinator Sven Kröger von der Stadt Winsen.

„Im Anschluss um 18 Uhr wird euch durch Gleichgewichtstraining mittels Koordinationsübungen gezeigt, wie man Verletzungen vorbeugt und die Balance des Lebens findet.“ Beide Angebote sind kostenlos, beide werden von Gesundheitstrainerin Ina Queiss angeboten, beide gehören zu „Sport im Park“ der Stadt Winsen.

Offenes Sport- und Bewegungsangebot zum sechsten Mal seit 2018

Zum sechsten Mal seit 2018 gibt es in der Kreisstadt das offene Sport- und Bewegungsangebot für Jung und Alt, für Anfänger und Fortgeschrittene. Auch für diesen Sommer hat Sven Kröger dank der Unterstützung von Sportvereinen, kommerziellen Anbietern und Sponsoren ein attraktives Programm zusammengestellt.

Die Resonanz der ersten drei Wochen, Anfang Juli fiel der Startschuss, zeigt, dass die Kurse am Puls der Zeit liegen. Die Teilnahme steht allen Interessierten ohne Kostenbeitrag und ohne Anmeldung offen. Empfohlen werden lediglich bequeme Freizeit- oder Sportbekleidung und die Mitnahme eines Handtuchs und Getränks.

HSV Stöckte spielt immer dienstags Boule in den Gärtner-Fantasien

Treffpunkt ist jeweils eine sogenannte Easy Flag mit dem Sport-im-Park-Logo in den Gärtner-Fantasien oder im Schlosspark. Wegen der Bauarbeiten für das neue Winsener Naturbad steht der Eckermannpark diesmal nicht als Sportfläche zur Verfügung. Der HSV Stöckte hatte zunächst darauf gehofft, auf der dortigen Boule-Anlage spielen zu können, nun aber fliegen die Kugeln bis Ende September immer dienstags zwischen 10 und 12 Uhr doch in den Gärtner-Fantasien.

Ende September ist ein gutes Stichwort. „In den vergangenen Jahren war es häufig so, dass sich die meisten Kurse im Juli und August ballten und es danach austrudelte. Jetzt gibt es mehrere Kurse bis weit in den September hinein, zum Beispiel Zumba, Ausdauertraining und Boule“, sagt Sven Kröger. Was hat sich sonst geändert? „Wir sind noch breiter aufgestellt, können jeder Altersklasse ein schönes Programm bieten. Für die ganz Kleinen ist nun auch etwas dabei.“

Premiere: Kinder-Yoga für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren

Bei dieser Aussage hat Kröger Kinder-Yoga für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren im Kopf. „Die kleinen Yogis“ treffen sich bis zum 16. August mittwochs von 16 bis 17 Uhr in den Gärtner-Fantasien. Hier wird spielerisch sowie in Geschichten und Fantasiereisen eingebettet Yoga für Kinder vermittelt.

„Dein Kind erwartet eine bunte Mischung aus Körper- und Atemübungen, Bewegungsspielen, Partnerübungen, Liedern, Massagen und Entspannungssequenzen“, heißt es in dem Sport-im-Park-Flyer, der unter anderem im Marstall, im Familienbüro im Rathaus und in vielen Winsener Geschäften ausliegt.

Neu dabei ist auch die Kreisvolkshochschule mit Hatha-Yoga

Unter den Engagierten befinden sich mehrere übliche Verdächtige wie der TSV Winsen, MTV Pattensen, MTV Borstel-Sangenstedt oder MTV Scharmbeck, aber auch einige neue Organisationen. „Jedes Jahr habe ich angeklopft, jetzt ist die Kreisvolkshochschule zum ersten Mal bei Sport im Park dabei“, erzählt der Sportkoordinator mit einem Schmunzeln. Für die KVHS führt Übungsleiterin Stella Kibinger-Schmid in die Geheimnisse von Hatha-Yoga ein – und zwar vom 22. August bis 12. September, dienstags von 18 bis 19.30 Uhr im Schlosspark. Bei einem so großen Spektrum sollte tatsächlich für alle Zielgruppen etwas dabei sein.

Das Programm der nächsten Tage: Freitag, 18.30 bis 19.30 Uhr, Rock-and-Roll-Fitness mit dem MTV Borstel-Sangenstedt. Dienstag, 10 bis 12 Uhr, Boule mit dem HSV Stöckte. Mittwoch, 16 bis 17 Uhr, Kinder-Yoga mit den kleinen Yogis; 17 bis 18 Uhr, Qigong mit dem MTV Pattensen, alle Gärtner-Fantasien; Mittwoch, 17 bis 18 Uhr, Selbstverteidigung mit dem TSV Winsen, Schlosspark. Donnerstag, 16.30 bis 17.30 Uhr, Abnehmen – jetzt sofort; 18 bis 19 Uhr, Gleichgewichtstraining, jeweils Herz.Artist; 19 bis 20 Uhr, Zumba mit Easy Fitness, alle Schlosspark; 18 bis 19 Uhr, Power Yoga mit „my yogatime“, Gärtner-Fantasien. Komplettes Programm und weitere Infos unter www.winsen-macht-sport.de/sportimpark