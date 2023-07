Tischtennis: Mia Griesel geht als zweifache Vizeeuropameisterin in Urlaub

Tostedt. Zum Ende einer langen Tischtennissaison mobilisierte Mia Griesel vom MTV Tostedt die letzten Kräfte. In Gleiwitz in Polen standen die 65. Jugend-Europameisterschaften auf dem Programm. Die Wettbewerbe im Team sowie anschließend im Einzel, Doppel und Mixed zogen sich über zehn Wettkampftage hin. Die 17 Jahre alte Tostedterin konnte die Reihe ihrer internationalen Erfolge um zwei Silbermedaillen erweitern: Mia Griesel wurde sowohl mit der deutschen Mannschaft als auch im Doppel an der Seite der Rumänin Bianca Mei Rosu jeweils Vizeeuropameisterin der Altersklasse U19.

Zweite Tostedterin bei EM: Dominika Wiltschkova für die Slowakei

„Nach einer langen Saison hat sie sich den Sommerurlaub damit redlich verdient“, sagte MTV-Manager Michael Bannehr. Mit Dominika Wiltschkova für die Slowakei nahm eine zweite Tostedter Spielerin an der Jugend-EM teil. Sie gab eine gute Figur ab, blieb jedoch ohne Medaille. Beste Platzierung war Rang fünf im Teamwettbewerb. Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) blickt auf eine erfolgreiche Gesamtbilanz mit sechs Medaillengewinnen zurück: zweimal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze.

Dramatisches Halbfinale und auch Finale mit der Mannschaft

In der Gruppenphase des Teamwettbewerbs siegte Deutschland gegen die Slowakei, ohne dass die Tostedterinnen direkt gegeneinander spielen mussten. Die DTTB-Auswahl gewann in den folgenden K.o.-Runden gegen Wales (3:2), die Ukraine (3:0) und im Halbfinale nach dramatischem Spielverlauf gegen Gastgeber Polen (3:2).

Im Finale gegen die Favoritinnen aus Rumänien hatte Deutschland nach zwei Einzelsiegen schon eine Hand an der Goldmedaille, musste sich am Ende aber 2:3 geschlagen geben. Klar, dass zunächst Enttäuschung überwog und Freude über die gewonnene Silbermedaille später einsetzte.

Im Einzel und Mixed kommt das Aus jeweils im Viertelfinale

Jeweils knapp im Viertelfinale verlor Mia Griesel im Einzel- und Mixed-Wettbewerb – gleichbedeutend mit Rang fünf. Im Einzel unterlag sie ihrer Doppelpartnerin Bianca Mei Rosu in 2:4-Sätzen, nachdem sie bei der U21-EM vor drei Monaten knapp die Nase vorn gehabt hatte. Im Mixed verlor die Tostedterin an der Seite von André Bertelsmeier (Hamm) den Entscheidungssatz hauchdünn mit 9:11.

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mia Griesel vom MTV Tostedt und die Rumänin Bianca Mei Rosu (von links) bei der Siegerehrung für die U19-Doppel-Konkurrenz.

Foto: BOGDAN PASEK / ETTU_official

Umso erfolgreicher Griesels Auftritt im Doppel mit dem Gewinn der Silbermedaille. „Besonders der glatte 3:0-Halbfinalsieg zusammen mit Bianca Mei Rosu gegen die topgesetzte Kombination Arapovic/Zaharia (Kroatien/ Rumänien) beeindruckte“, sagte Michael Bannehr. Da sei es zu verschmerzen gewesen, dass im Finale gegen die Polinnen Anna Brzyska und Zuzanna Wielgos ein paar Körner fehlten und es nach der 1:3-Niederlage die Silbermedaille wurde, so der Abteilungsleiter des MTV Tostedt.

Bundestrainerin Lara Broich lobt das rumänisch-deutsche Doppel

„Die Polinnen haben am Ende verdient den Titel geholt. Mia und Bianca sind ein sehr starkes Doppel und haben nach einem tollen Halbfinale auch im Finale stark begonnen. Mal schauen, wohin der Weg dieses Duo noch führt“, sagte Bundestrainerin Lara Broich. Für die 17-jährige Mia Griesel ist es die zweite Medaille im U19-Doppel-Wettbewerb: Im Vorjahr hatte die Niedersächsin zusammen mit Lea Lachenmayer (Frickenhausen) Bronze gewonnen. „Ich bin echt zufrieden mit meiner EM“, bilanzierte Griesel die aktuellen Titelkämpfe.

Mia Griesel ist zufrieden und sieht gleichzeitig Luft nach oben

„Schade, hätten wir im Doppel-Finale den zweiten Satz gewonnen, wären die Polinnen wahrscheinlich nicht ganz so locker gewesen, wie sie es nach dem Ausgleich waren. Insgesamt haben wir aber wieder eine starke Leistung geboten, vor allem das Halbfinale war unglaublich. Im Einzel lief es am Anfang nicht ganz so rund, dann konnte ich mich steigern und habe im Achtelfinale sehr gut gespielt. Im Viertelfinale gegen Bianca konnte ich nicht oft genug meine herausgespielten Chancen nutzen. Etwas traurig bin ich immer noch über das unglücklich verlorene Mixed-Viertelfinale“, so Mia Griesel.