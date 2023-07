Tischtennis: TSV Over/Bullenhausen feiert einmalig erfolgreiche Saison

Over. „Die vergangene Saison war für die Tischtennisabteilung des TSV Over/Bullenhausen einmalig“, sagt Abteilungsleiter Holger Timmermann stolz. Entsprechend gut war die Stimmung bei den erwachsenen Spielerinnen und Spielern bei der Abschlussfeier der Saison 2022/2023. Gründe zum Feiern hatten sie genügend. „Mit insgesamt neun Titeln auf Kreisebene konnten die Mitglieder unserer Abteilung auf eine nie dagewesene Saison zurückblicken“, fasste Timmermann die Ereignisse zusammen.

Herren C und Herren D werden Kreismeister und Kreispokalsieger

Die Erfolge im Einzelnen: Gleich zwei Mannschaften des TSV Over/Bullenhausen gewannen in ihren Leistungsklassen das begehrte Double. Die Herren C und Herren D wurden sowohl Kreismeister als auch Kreispokalsieger. In den Einzelkonkurrenzen holten Benjamin Kiel (Herren C) und Frank Berger (Herren E) jeweils den Kreismeistertitel. Mit einem Titel gab sich Kiel aber nicht zufrieden. Er trat zusätzlich bei den Senioren-Kreismeisterschaften an und belegte hier den ersten Platz in der B-Klasse.

Die Doppelpaarungen Benjamin Kiel und Ursula Hadrych (Senioren Mixed) sowie Max Schwormstedt und Tom Patzke (Doppel Herren D) rundeten mit ihren Endspielsiegen bei den Tischtennis-Kreismeisterschaften des Kreisverbandes Harburg-Land den Erfolgsreigen des TSV Over/Bullenhausen ab.

„Mit solch einem Erfolg hat zu Beginn der Saison niemand gerechnet“

„Mit solch einem Erfolg hat zu Beginn der Saison niemand gerechnet. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Saison, bei der wir wie immer unser Bestes geben werden“, sagte Abteilungsleiter Holger Timmermann, der damit gleich einen Blick nach vorn warf.

Wer sich näher über die erfolgreiche Abteilung informieren möchte, findet im Internet unter www.tsv-overbullenhausen.de/tischtennis10 die Trainingszeiten und Kontaktdaten der Ansprechpartner.

