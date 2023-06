Vielseitigkeit in Luhmühlen: Olympiasiegerin nach der Dressur in Lauerstellung

Julia Krajewski zeigt sich zum Auftakt der internationalen Vielseitigkeit in Luhmühlen gut in Form. Eine andere Deutsche war noch besser.

Luhmühlen. Mit der Verfassungsprüfung und dem ersten von zwei Dressurtagen hat das internationale Vielseitigkeitsturnier in Luhmühlen langsam Fahrt aufgenommen. An diesem Freitag (9.15 Uhr) reitet die andere Hälfte des Teilnehmerfeldes in das Dressurviereck. Am Sonnabend folgen die Geländeritte (9.15 Uhr/12.55 Uhr) und am Sonntag das abschließende Springen (10 Uhr/13.20 Uhr) für die Vier- und Fünf-Sterne-Prüfung. Im Rahmen der Meßmer-Trophy (CCI4*-S) wird auch der deutsche Meistertitel in der Vielseitigkeitsreiterei vergeben.

Der dreimalige Olympiasieger und Titelverteidiger Michael Jung erklärte am Dienstag seinen Startverzicht (wir berichteten). Bei der Wettkampfplanung für seine beiden Top-Pferde setzt der 40-Jährige aus Horb andere Prioritäten. Auch ohne Jung mangelt es Luhmühlen 2023 nicht an großen Namen.

Nadine Marzahl (Munster) führt mit zwölfjähriger Hannoveraner Stute

Julia Krajewski beispielsweise hatte am Donnerstag ihren ersten Auftritt – einen erfolgreichen dazu. Die Einzel-Olympiasiegerin der Olympischen Spiele 2021 in Tokio liegt nach dem ersten Dressurtag der Vier-Sterne-Prüfung auf dem zweiten Platz. Die Warendorferin reihte sich mit ihrem neunjährigen Nachwuchspferd Ero de Cantraie nach insgesamt 24 Startern hinter Nadine Marzahl (Munster) und deren zwölfjähriger Hannoveraner Stute Victoria ein. Marzahl führt mit 29,9 Punkten knapp vor Krajewski (30,2). Die drittbeste Tageswertung erhielten Ben Leuwer und sein Holsteiner Wallach Citius (31,0).

Die Führende Nadine Marzahl aus Munster (Heidekreis) und Victoria während des ersten Dressurtages bei den Longines Luhmühlen Horse Trials 2023.

Foto: Libby Law / TG Luhmühlen

„Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir hier am Ende des ersten Tages in Führung liegen“, sagte eine glückliche Nadine Marzahl. „Victoria war spitze. Sie hat sich super präsentiert, hat ganz toll mitgemacht und die Nerven behalten.“ Wenig zu meckern hatte auch Julia Krajewski nach dem gelungenen Auftritt: „Ich bin sehr zufrieden mit der Dressur dieses jungen Pferdes. Er ist erst das zweite Mal auf Vier-Sterne-Niveau unterwegs und hat alle Aufgaben sehr korrekt und gelassen gemeistert.“

Auch Ingrid Klimke greift am Wochenende nach deutschem Meistertitel

Mit ihrem Goldpferd von Tokio, Amande de B’Neville, startet die 34-jährige Krajewski in diesem Jahr nicht in Luhmühlen. Stattdessen reitet sie um 12.30 Uhr noch mit Nickel ins Dressur-Viereck. Auch die derzeit Führende Nadine Marzahl sattelt mit Valentine ein zweites Pferd (12.45 Uhr). Ebenfalls am Freitag greift die zweimalige Mannschafts-Olympiasiegerin Ingrid Klimke (Münster) mit „Siena Just Do It“ in das Geschehen ein (11.52 Uhr). Insgesamt befinden sich 47 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter die meisten Deutschen, in der Vier-Sterne-Konkurrenz.

Nicolai Aldinger und Timmo verzichten auf den Fünf-Sterne-Wettbewerb

Etwas wenig sind es wie gewohnt in der langen Fünf-Sterne-Prüfung, der höchsten und anspruchsvollsten Kategorie auf Weltniveau. Bei der Verfassungsprüfung am Mittwoch war Nicolai Aldinger zunächst in die sogenannte Holding Box geschickt worden, um sich wenig später ein zweites Mal der Ground Jury und dem Tierarzt Dr. Matthias Baumann vorstellen zu können. Aldinger entschied sich gegen ein zweites Vortraben und meldete Timmo vom Wettbewerb ab. Damit verbleiben 40 Wettbewerber im Kampf um den Sieg in der CCI5*-L.

Vorjahressieger Felix Vogg aus der Schweiz startet am Freitag um 16 Uhr

Darunter sind mit Arne Bergendahl, Emma Brüssau und Jerome Robiné nur drei Deutsche. Unterdessen nehmen Reiterinnen und Reiter aus Großbritannien nach Teil eins der Fünf-Sterne-Dressur die ersten vier Plätze ein. Es führt Pippa Funnell (23,1 Punkte) vor Kitty King (26,8), Laura Collett (29,7) und Oliver Townend (29,9). Der zweite Dressurteil dieser Konkurrenz beginnt am Freitag um 13.45 Uhr, Vorjahressieger Felix Vogg aus der Schweiz ist mit Colero um 16 Uhr an der Reihe.

Eintrittskarten gibt es an den Tageskassen oder vorab im Internet bei ticketmaster.de. Das NDR-Fernsehen berichtet auch in diesem Jahr live von der internationalen Vielseitigkeit aus Luhmühlen: am Sonnabend von 14.30 bis 16 Uhr (Geländetag) und am Sonntag von 14 bis 15.15 Uhr (abschließendes Springen). Informationen im Internet unter www.luhmuehlen.de.