Volksbank-Handballtag: 81 Jugendmannschaften spielen in Scharmbeck auf Rasen

Früher als Spielerinnen, heute als Trainerinnen in Scharmbeck dabei: Johanna Köster (links) und Janina Knöfel vom TSV Auetal.

Beim 35. Volksbank-Handballtag in Scharmbeck erinnern sich Trainerinnen des TSV Auetal an die eigene Jugend. 81 Teams in fünf Altersklassen.