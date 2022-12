Mit Biss am Block vorbei. Die Schweizer Nationalspielerin Charlotte Kähr zieht aus dem Rückraum ab. Im Auswärtsspiel in Metzingen erzielte die 21-Jährige zwei Tore für Buxtehude.

Nach 26:30-Niederlage in Metzingen sollen zwei Punkte vor 2000 Fans in der Sporthalle Hamburg gegen Zwickau her. Welcher Sender live überträgt.