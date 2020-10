Buchholz. Auf den ersten Treffer im Nordderby der 1. Frauen-Handballbundesliga mussten die 220 Zuschauer in der Nordheidehalle lange warten. Fünf Minuten waren bereits vergangen, bis Marie Steffen für den VfL Oldenburg gegen die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten zum ersten Mal traf. Bei denen dauerte es sogar mehr als sieben Minuten bis zum 1:1-Ausgleich durch Julia Herbst. Beide Teams begannen auffallend nervös. Die Luchse leisteten sich dabei gleich zwei Ballverluste in Folge. Nach 30 Minuten schienen sie aber ins Spiel gefunden zu haben. Zweimal legten sie bis zur Pause eine Serie von drei Treffern in Folge hin, zuletzt zum 11:11-Halbzeitstand. Nur ein drittes Mal allerdings wollte ihnen ein solcher Kraftakt nicht gelingen und am Ende stand eine doch deutliche 21:25-Heimniederlage.

Die Luchse mussten ohne Linksaußen Melissa Luschnat auskommen, die sich im Auswärtsspiel in Thüringen eine komplizierte Handverletzung zugezogen hatte und voraussichtlich mehrere Monate ausfallen wird. Auch nicht dabei: Neuzugang Jessica Oldenburg, die von 2009 bis 2019 in Diensten des Partnervereins Buxtehuder SV stand, für den die Rückraumspielerin in 232 Bundesligaspielen 778 Tore erzielte. Dabei hätten die Luchse eine so starke Rückraumwerferin wie Jessica Oldenburg gegen den VfL Oldenburg gut gebrauchen können. Denn im Angriff ging eine Menge schief an diesem Abend.

Die Liste der verschenkten Chancen ist lang, sie beginnt mit den ersten Fehlwürfen von Kim Berndt und Julia Herbst, zwei Fehlversuchen der ansonsten so treffsicheren Marleen Kadenbach in der Anfangsphase, setzt sich mit einem Lattentreffer von Fatos Kücükyildiz nach dem Seitenwechsel fort und endet mit einem letzten Wurf an die Querlatte durch Julia Herbst.

„Wir konnten längst nicht alles umsetzen, was wir unter der Woche speziell für dieses Spiel trainiert haben“, sagte Luchse-Trainer Dubravko Prelcec. „Wir haben in zu vielen Situationen verworfen. In solch einem Spiel musst du die hundertprozentigen Chancen unbedingt nutzen.“ Auch er sah nach dem Spiel die Ursache für die Niederlage vor allem im Versagen vor dem gegnerischen Tor. Was eine Wurfquote von nur knapp über 50 Prozent eindrucksvoll belegt. Bei den Gästen waren es fast 60 Prozent.

5:1-Deckung funktionierte bis zum Schluss ganz ordentlich

Das von Dubravko Prelcec vor dem Spiel angekündigte Derby auf Augenhöhe war die Begegnung deshalb auch nur bis zur Pause. Bis dahin konnten seine Spielerinnen wenigstens in der Defensive überzeugen, wofür nur elf Gegentreffer ein eindrucksvoller Beleg sind. Doch die erhoffte Basis für einen Erfolg konnte selbst eine überzeugende Abwehrleistung an diesem Tag nicht sein, auch wenn Dubravko Prelcec zu Recht am Ende mit insgesamt 25 Gegentoren zufrieden sein konnte. Denn die 5:1-Deckung der Luchse funktionierte bis zum Schluss eigentlich ganz ordentlich und gab dem Oldenburger Rückraum kaum Möglichkeiten zum erfolgreichen Torabschluss.

Bei diesem Siebenmeter durch Oldenburgs Merle Carstensen ist Luchse-Torhüterin Mareike Vogel machtlos.

Foto: Günther Bröde

Aber über die Außen konnten sich die Gäste doch immer wieder erfolgreich in Szene setzen. Dubravko Prelcec: „Wenn du zu Hause nur 25 Gegentore zulässt, dann musst du das Spiel eigentlich gewinnen.“ Die Mängel im Angriffsverhalten der Luchse waren aber einfach zu gravierend. Ihr wahres Können blitzte immer nur kurz auf. Wie nach dem Spielstand von 5:9, als sie durch drei Treffer von Kim Berndt, der eingewechselten Fatos Kücükyildiz und Evelyn Schulz konterten und beim 8:9 wieder dran waren.

Aber der Nordrivale konnte sich erneut mit drei Treffern Vorsprung zum Spielstand 8:11 absetzen. Doch auch die Luchse vermochten sich vor der Pause noch einmal richtig reinzuhängen. Das Signal zu einem unwiderstehlichen Schlussspurt gab Torhüterin Mareike Vogel, die beim Stand von 8:11 einen Siebenmeter von Merle Carstensen abwehrte. Danach waren es Evelyn Schulz mit zwei Treffern und Kim Berndt, die per Dreierpack zum 11:11-Halbzeitstand trafen.

Luchse stehen nach der Niederlage auf Tabellenplatz 14

Zu solchen Kraftakten waren die Luchse in der zweiten Halbzeit aber nicht mehr in der Lage. Nachdem sie bis zehn Minuten vor Schluss mit 17:22 mit fünf Treffern in Rückstand geraten waren, endete ihre Aufholjagd bei 21:23. Da waren aber nur noch knapp drei Minuten zu spielen und nach einem Oldenburger Doppelpack war die Niederlage der Luchse besiegelt. Prelcec: „Im Angriff müssen wir uns steigern, besonders bei Situationen, wo die Möglichkeit besteht, das Spiel zu kippen. Hier müssen wir unbedingt konzentrierter, zielorientierter und klarer agieren und nicht so viele unnötige Fehler machen.

Die Luchse verharren nach dieser Derbyniederlage mit 2:8 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz, während die Oldenburgerinnen mit 6:4 Punkten auf den sechsten Rang der aktuellen Tabelle klettern konnten. Beste Werferinnen der Luchse waren Katharina Berndt mit sieben Treffern, davon drei Siebenmeter, Evelyn Schulz mit fünf und Julia Herbst mit vier Toren.