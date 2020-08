Der ehemalige Motorradrennfahrer Philipp Freitag aus Buchholz studiert zwei Semester Japanologie in Hiroshima. In Zeiten von Corona fehlen die Touristen. Eine gute Gelegenheit für Philipp Freitag, in Ruhe Fotos vor dem berühmten Itsukushima-Schrein auf der Insel Miyajima zu schießen.