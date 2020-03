Reiner Clausen ist jetzt Ehrenmitglied

Fliegenberg. Das Beste kam zum Schluss. Die Mitglieder des MTV Germania Fliegenberg haben einem ihrer engagiertesten Ehrenamtlichen eine besondere Ehre zuteil werden lassen. Auf der Jahreshauptversammlung im Klubraum der Sporthalle wählten sie den sichtlich überraschten Reiner Clausen einstimmig zum Ehrenmitglied. Nach zwölf Jahren als Zweiter Vorsitzender, vier Jahren als Schriftführer und ebenfalls vier Jahren als Sportwart blickt Clausen auf insgesamt zwanzig Jahre Vorstandsarbeit am Elbdeich zurück.

Tanja Hecht und Uwe Sievers sind Sportlerin und Sportler des Jahres

Darüber hinaus war Clausen in all den Jahren in verschiedenen Trainerfunktionen tätig. „Nicht nur die Zahlen, auch die zwischenmenschliche Komponente während seiner umfangreichen Tätigkeiten im Verein ließ die Ernennung zum Selbstgänger werden“, sagte Tischtennis-Pressewart Ralf Koenecke.

Sportler des Jahres Uwe Sievers, Vorsitzende Maren Sievers und Sportlerin des Jahres Tanja Hecht (von links).

Foto: Ralf Koenecke / MTV Germania Fliegenberg

Zuvor hatte der Heimatverein der ehemaligen KSB-Vorsitzenden Almut Eutin Ehrungen für sportliche Erfolge vorgenommen. Leichtathletin Tanja Hecht wurde zur Sportlerin des Jahres, Uwe Sievers zum Sportler des Jahres ernannt. Hecht wurde norddeutsche Senioren-Vizemeisterin im 800-Meter-Lauf und war auf Bundesebene in mehreren Disziplinen auf vorderen Plätzen zu finden. Ein Vorbild ist Uwe Sievers, der zwölf Jahre lang dem Vorstand angehörte und im vergangenen Jahr zum 40. Mal die Bedingungen des Deutschen Sportabzeichens erfüllte. Auch als Leichtathlet ist Sievers noch aktiv.

Pilates sei Dank – Mitgliederbestand ist um 60 auf 510 Personen gewachsen

In ihrem Zwei-Jahres-Bericht konnte die Vorsitzende Maren Sievers den Anwesenden von einer guten Kassenlage berichten. Sie resultiert aus der um 60 auf 510 Personen angewachsenen Mitgliederzahl. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die neues Pilates-Abteilung, die sehr gut angenommen wird.

Bei den Wahlen wurde Waltraut Eckhoff, die seit einem halben Jahrhundert Mitglied im MTV Fliegenberg ist, als Schriftführerin bestätigt. Neu im Vorstand ist Britta Lühr, sie nimmt die Aufgaben der Sportwartin wahr.