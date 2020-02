Buxtehude. Derbytime in der Handball-Bundesliga der Frauen. In einem vorgezogenen Spiel ist der Buxtehuder SV am Mittwochabend um 19.30 Uhr zu Gast beim VfL Oldenburg in der EWE-Arena. Gegensätzlicher könnte die Ausgangslage vor dem Niedersachsenderby kaum sein. Während der BSV nach vier Siegen in Serie vor Selbstvertrauen strotzt, warten die Oldenburgerinnen seit drei Spielen auf ein Erfolgserlebnis. In der Tabelle beträgt der Abstand zwischen dem Tabellensiebten (18:14 Punkte) und dem Elften (9:23) bereits neun Punkte. Buxtehude gewann das Hinspiel im Oktober mit 31:24.

Dennoch warnt BSV-Trainer Dirk Leun davor, den Gegner zu unterschätzen. „Im Derby zählen Emotionen und Wille.“ Besonders in Oldenburg tat sich sein Team in den vergangenen Jahren schwer. Seit fast fünf Jahren wartet der BSV auf einen Sieg beim Nord-Rivalen. Seit April 2015 gab es drei Niederlagen und ein Unentschieden. „Oldenburg lässt sich in den Derbys taktisch immer etwas einfallen“, sagt Leun, „darauf müssen wir flexibel reagieren. Wir müssen mental gut drauf und von Beginn an hellwach sein.“

Einsatz von Linksaußen Melissa Luschnat entscheidet sich kurzfristig

Trotz aller Vorsicht möchte Leun die aktuelle Siegesserie ausbauen und vorübergehend auf den sechsten Platz klettern. „Unser klares Ziel sind zwei Punkte.“ Personell muss Dirk Leun wie zuletzt beim Heimsieg gegen Mainz neben der Langzeitverletzten Liv Süchting auch auf Torhüterin Lea Rühter (Knieprobleme) verzichten. Der Einsatz von Melissa Luschnat entscheidet sich kurzfristig. Gegen Mainz hatte die Linksaußen wegen einer Blessur am rechten Knöchel pausiert.

Live-Stream: Das Nord-Derby zwischen dem VfL Oldenburg und Buxtehuder SV wird im kostenlosen Live-Stream unter www.sportdeutschland.tv übertragen.