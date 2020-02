Heidenau. Eine Niederlage zu viel hat sich die Baseball-Schülermannschaft der Dohren Wild Farmers im Kampf um die niedersächsische Hallenmeisterschaft erlaubt. Am letzten Spieltag schafften die Gastgeber zwar einen 6:0-Sieg gegen den späteren Meister Braunschweig 89er und blieben in drei weiteren Spielen unbesiegt. Eine 4:7-Niederlage gegen die Hamburg Stealers machte aber alle Titelchancen zunichte. In der Endabrechnung setzte sich Braunschweig mit 19:2-Siegen vor den Wild Farmers (18:3) und den Hamburg Stealers (17:4) durch.