Buchholz. Es ist bereits abends, als sich Nikias Arndt nach der letzten Krafteinheit des Tages zum Abendblatt-Gespräch meldet. Seit dem 23. Januar befindet sich der Radprofi aus Buchholz im Trainingslager im spanischen Calp, etwa anderthalb Autostunden südlich von Valencia. Dort bereitet er sich mit seinem Team Sunweb intensiv auf die anstehende Saison vor. Am 19. Februar startet Arndt bei der Algarve-Rundfahrt in das Radsport-Jahr 2020.

Saison beginnt am 19. Februar mit der Algarve-Rundfahrt

Vorher wird in Spanien mehrere Stunden täglich geschuftet. „Wir arbeiten hier in Dreierblöcken. Drei Tage am Stück sitzen wir mindestens 15 Stunden auf dem Rad, manchmal auch mehr. An einem der drei Tage gibt es außerdem eine Krafteinheit“, erklärt der 28-jährige Sprintspezialist. Zudem gebe es regelmäßig Meetings mit dem Klassiker-Team. Zuvor war er mit dem Team bereits in Belgien unterwegs, um die Strecken der anstehenden Frühjahrsklassiker zu besichtigen. Im April stehen mit der Flandern-Rundfahrt und Lüttich – Bastogne – Lüttich zwei Klassiker im Radsport-Kalender. „Ich bin seit Mitte November wieder auf dem Rad und freue mich jetzt sehr auf die ersten Rennen“, sagt Arndt.

In diesem Jahr erhofft sich der Buchholzer weniger Pech als in der vergangenen Saison. Am 17. März 2019 erlitt Arndt bei der fünften Etappe von Tirreno – Adriatico eine Gehirnerschütterung. Bei einer Hochgeschwindigkeitsabfahrt stürzte er schwer, sein Helm bewahrte ihn vor Schlimmeren. Benommen saß der Buchholzer am Straßenrand, sein Rad wurde rund 20 Meter weiter geschleudert.

Schwerer Sturz im März 2019 bei Tirreno – Adriatico

Im Krankenhaus wurden glücklicherweise keine schweren Knochenbrüche festgestellt. „Ich bin zwei Wochen nach dem Sturz komplett ausgefallen. In der dritten Woche habe ich ganz vorsichtig wieder angefangen zu trainieren. Drei Wochen ohne Training sind auf dem Niveau ziemlich viel“, berichtet Nikias Arndt.

Doch der Buchholzer kämpfte sich zurück. „Die Tour de France war das erste Highlight. Dort habe ich gemerkt, dass ich wieder mitfahren kann“, erinnert sich Arndt. Der Saisonhöhepunkt 2019 sei jedoch der Etappensieg bei der Spanien-Rundfahrt gewesen. Die Vuelta a España zählt neben der Tour de France und dem Giro d’Italia zu den drei prestigeträchtigen Grand-Tours. Nikias Arndt ist als Sprintspezialist kein Kandidat für einen Gesamtsieg, trägt als Road Captain vom Team Sunweb jedoch entscheidend dazu bei, dass der australische Kapitän Michael Matthews optimale Unterstützung erhält.

Als Road Captain ist Arndt für die Umsetzung der Renntaktik zuständig

Arndts Aufgabe ist es, die Taktik der sportlichen Leitung während des Rennens umzusetzen. „Für mich ist das ganz klar ein Teamsport. Auf diesem Niveau ist es fast unmöglich, allein ein Rennen zu gewinnen“, erklärt der 28-Jährige, der bei der RG Hamburg mit dem Radsport begonnen hat. In der Jugend habe man Rennen noch allein gewinnen können, so Arndt.

An die Anfangszeit in Buchholz denke er gern zurück. „Das war eine schöne, aber auch intensive Zeit. An den Wochenenden waren wir immer unterwegs. Meine Eltern sind teilweise hunderte Kilometer durch ganz Deutschland gefahren“, erinnert er sich. Mittlerweile lebt Nikias Arndt mit seiner Freundin in Köln. „Ich schaffe es leider nur noch sehr, sehr selten nach Buchholz. Mein Opa und Vater leben dort. Wenn ich es drei Mal im Jahr schaffe, bin ich schon zufrieden.“

Nach Buchholz schafft er es nur noch drei Mal im Jahr

Etwa die Hälfte des Jahres ist der Sunweb-Profi unterwegs – entweder bei Rennen oder im Trainingslager. „Das ist nicht immer einfach, das bringt das Leben als Radprofi aber mit sich. Ich habe im letzten Jahr zum Beispiel den Geburtstag von meinem Opa verpasst. Für meine Freundin ist es auch immer schwierig. Wir waren zu zwei Hochzeiten eingeladen, da musste sie leider alleine hingehen“, sagt Nikias Arndt.

Noch bis kommenden Freitag, 7. Februar, wolle er die guten Bedingungen in Spanien nutzen, um sich optimal vorzubereiten. „Für mich ist es wichtig, gut in die Saison zu starten. Einige der anderen Fahrer haben schon ein paar Rennen hinter sich. Es gibt bei der Algarve-Rundfahrt ein Zeitfahren, das mir liegen könnte. Da würde ich gern unter die ersten zehn Fahrer kommen“, sagt der 28-Jährige. Der Fokus zu Saisonbeginn liege für ihn jedoch auf den Klassikern im Frühjahr. An die Tour de France im Juli verschwende er jetzt noch keine Gedanken. Als Road Captain kann er jedoch davon ausgehen, erneut bei zwei Grand Tours dabei zu sein. Die Sunweb-Mannschaft wird erst im Laufe der Saison nominiert.

Wechsel zu einem anderen Team ist nicht ausgeschlossen

2020 könnte womöglich seine letzte Saison im roten Sunweb-Trikot sein – Arndts Vertrag läuft am Saisonende aus. „Die Gespräche gehen momentan los. Ich glaube, ich habe im Laufe der Zeit einen guten Platz im Team gefunden“, sagt Nikias Arndt. Seit 2013 steht er bei dem UCI World Team unter Vertrag. Damit gehört Arndt zu den erfahrensten Profis im Team. Einen Wechsel schließt der Buchholzer nicht aus.

„Mir gefällt es zwar gut hier und das Team will auch weiter mit mir zusammen arbeiten. Trotzdem kann ich mir vorstellen, auch links und rechts mal bei anderen Teams zu gucken“, sagt er. Das Team Sunweb beendete die vergangene Saison auf Rang 15 der Teamwertung. Auch der niederländische Radsport-Star Tom Dumoulin wechselte 2019 von Sunweb zum Team Jumbo-Visma, das neben Bora-Hansgrohe und Deceuninck-Quick-Step zu den drei besten Teams der vergangenen Saison gehörte. Durchaus vorstellbar, dass auch Nikias Arndt nach dieser Saison eine neue Herausforderung sucht. Eine Entscheidung will er im Juli rund um die Tour de France treffen.