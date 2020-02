BSV beendet Hinserie mit einem Sieg

Buxtehude. Teil eins des Plans ist aufgegangen. Die Bundesliga-Handballfrauen des Buxtehuder SV haben zum Abschluss der Hinrunde in eigener Halle gegen Frisch Auf Göppingen mit 23:20 (12:9) gewonnen. Jetzt wollen sie am kommenden Sonntag mit einem weiteren Heimsieg gegen ihre absoluten „Lieblingsgegner“, die Bad Wildungen Vipers, in die Rückrunde starten. Zwölf von 13 Spielen haben die BSV-Frauen jetzt gegen Göppingen gewonnen, nur einmal verloren. Die Bundesliga-Bilanz gegen Bad Wildungen ist mit 14 Siegen und einem Unentschieden noch beeindruckender. Verloren hat der BSV gegen die Vipers noch nie, im Hinspiel sogar sagenhafte 41 Tore geworfen.

Einfach gefallen ist Buxtehudes Handballfrauen, wie schon am Ergebnis deutlich wird, allerdings das 23:20 (12:9) gegen den Tabellennachbarn Frisch Auf Göppingen nicht. Zu Recht sprach Buxtehudes Trainer Dirk Leun dann auch von einem „erwartet schweren Spiel“ und eine aggressive Abwehr des Gästeteams. Dass die BSV-Frauen gegen Göppingen dennoch gewinnen konnten, fasste Dirk Leun so zusammen: „Der Schlüssel zum Erfolg war unsere disziplinierte Abwehr und eine ganz starke Torhüterin Lea Rühter.“ Und weiter: „Und die Mannschaft hat in kritischen Phasen den Kopf oben behalten.“

Erster Gegentreffer resultiert aus einem Siebenemeter

Allerdings seien seine Spielerinnen nach einer frühen 7:2-Führung fahrlässig geworden. Bis dahin hatte es nach einem Kantersieg ausgesehen, den ersten Gegentreffer kassierten die BSV-Frauen erst in achten Minuten durch einen Siebenmeter. Bis zum ersten Gegentor aus dem Spiel heraus war fast eine Viertelstunde vergangen, obwohl beim BSV mit Friederike Gubernatis die Chefstrategin der Defensive aus persönlichen Gründen nicht dabei war.

Dafür war auf Torhüterin Rühter einmal mehr Verlass, vor allem in der Anfangsphase. Und dann wieder zum Schluss. In den letzten sieben Minuten – als es wirklich wichtig war – war sie mit drei weiteren Paraden der entscheidende Faktor.

Buxtehuderinnen konnten sich nicht mehr absetzen

Der komfortable 7:2-Vorsprung war anfangs schnell auf 7:5 dahingeschmolzen. Absetzen konnten sich die Buxtehuderinnen bis fast zum Schluss nicht mehr, leisteten sich viele technische Fehler und scheiterten allzu häufig im Angriff an der früheren Buxtehuder Torhüterin Jasmina Jankovic, die für Göppingen ein ebenso großer Rückhalt war wie Lea Rühter für den BSV. Doch nach dem 22:18, das drei Minuten vor Schluss Annika Lott erzielte, zweifelte keiner der gut 1000 Zuschauer mehr am Erfolg.

Beste BSV-Werferin war Annika Lott mit sieben Treffern, die gerade ihren Vertrag mit dem BSV um eine Jahr bis 2021 verlängert hat. Ihre Karriere beenden will dagegen Buxtehudes Lenkerin im Rückraum, Lisa Prior.