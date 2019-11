Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend den Kunstrasen auf dem Sportplatz des TSV Immenbeck in Buxtehude mit einer geheimen Botschaft verziert: „RSC“ stand in großen Lettern auf künstlichem Grün – heimlich drapiert aus Sägespänen. Immenbeck rätselt: Wer steckt hinter der ominösen Buchstaben-Attacke? Was bedeutet RSC? Ein Fall mit drei Fragezeichen. Gerüchte, wonach auf dem Kunstrasen „ASC“ stünde – weil der ASC Cranz-Estebrügge am Sonntag gegen Eintracht Immenbeck spielte – erwiesen sich als falsch. RSC stand da. Eindeutig.

Aufschluss findet sich vielleicht im Internet. RSC steht laut Wikipedia für: 1. Rudolstädter Senioren-Convent – klingt weit hergeholt. 2. Runflat System Component – Reifen mit Notlaufeigenschaften. Hmm. Notlaufeigenschaften treffen ja bei Fußballern hin und wieder zu – aber Reifen? 3. Royal Society of Chemistry – nee, auf gar keinen Fall. 4. Royal Shakespeare Company – nichts für ungut, aber klassische Schriftstellerei lassen wir bei Sport und Sägespänen außen vor. Bleiben „Recumbent Stone Circle“ – megalithische Steinkreise in Schottland. Geheimnisvoll. Auch ein Gastspiel des RSC Anderlecht hätte sich wohl ‘rumgesprochen. Vor Ort kursiert die These, dass „eine Buxtehuder Rugby-Truppe gegen RSC sonstwas“ spielen sollte – und sich „trottelige RSC-Fans wohl im Platz geirrt haben“. Beweise dafür gibt es nicht. So oder so: Die Reinigung wird richtig teuer. Wer Hinweise auf die Späne-Attentäter geben kann, sollte die Polizei unter 04161/6471 15 anrufen.