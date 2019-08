Benefizaktion Run for Help am 6. September in Winsen

Winsen.. Er hat einen festen Termin, den viele Sportlerinnen und Sportler gleich zu Jahresbeginn in ihre Kalender eintragen. Der Run for Help in Winsen findet immer am ersten Freitag im September statt. Im vergangenen Jahr engagierten sich 674 Teilnehmer für den guten Zweck, sie und zahlreiche Sponsoren trugen zur erstaunlichen Spendensumme von 8000 Euro bei.

Beratungsstelle und Kontaktgruppe setzen die finanzielle Mittel ein Beim 23. Run for Help am Freitag, 6. September 2019, soll es noch etwas mehr werden. „Wir wollen die 1000 knacken", sagt Karin Ravens von der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) in Winsen. Der von ihr mitgeleiteten Kontaktgruppe und der Beratungsstelle kommen die finanziellen Mittel zugute. „Von der Beratungsstelle bekommen Erkrankte und ihre Angehörigen Hilfe und Unterstützung. Es werden Vorträge, Seminare und Patientenforen organisiert. Es wird geholfen, wenn es schwierig wird. Die Erkrankten werden unterstützt bei der selbstständigen Lebensführung", sagt Waltraut Heus, seit 1997 die treibende Kraft hinter der Benefizveranstaltung. In diesem Jahr starten Heus und das Orgateam einen Versuchsballon. Sie bieten neben den bekannten Disziplinen auf der Sportanlage der Berufsschule zum ersten Mal auch Schwimmen im Freizeitbad Die Insel an. Ermöglicht wurde das durch den Wiedereinstieg der Stadtwerke Winsen in den Sponsorenpool, der vom Unternehmen Dr. Loges und der Sparkasse Harburg-Buxtehude angeführt wird. Schwimmen im Freizeitbad Die Insel, weil Stadtwerke wieder Sponsor sind Auch die Stadt Winsen unterstützt den Run for Help seit der Premiere als Kooperationspartner. „Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre", sagte Bürgermeister André Wiese, der 2013 die Nachfolge von Angelika Bode als Schirmherr angetreten hat und selbst gern als Radfahrer teilnimmt. Daneben gibt es einen Halbstunden- und Stundenlauf, Walking, Nordic Walking, Smovey Walking, Einrad sowie Long- und Pennyboard. Online-Anmeldungen sind bis kommenden Sonntag, 1. September, möglich via www.dmsg-beratung-runforhelp.de. Am Veranstaltungstag werden Nachmeldungen bis eine halbe Stunde vor jedem Start angenommen.