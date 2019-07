Fehlt der Lokalmatador beim Europameisterschaftslauf?

Buxtehude.. „Die Vorbereitungen an der Strecke laufen bereits seit mehreren Wochen, in der nächsten Woche bauen wir dann die großen Tribünen auf“, sagt Carina Krause, Pressesprecherin des Automobil-Clubs Niederelbe (ACN). Am Sonnabend und Sonntag, 17. und 18. August, gastieren mit der FIA European Rallycross Championship die besten Rallycross-Piloten Europas auf dem Buxtehuder Estering. Der Lokalmatador Andreas Steffen wird auf seiner Heimstrecke voraussichtlich nicht an den Start gehen – er konzentriert sich auf Starts in der neu geschaffenen Rennserie Titans RX.

2018 war noch die Weltmeisterschaft in Buxtehude zu Gast

Vor einem Jahr gastierte noch die Rallycross-Weltmeisterschaft in der Estestadt. Aufgrund des hohen finanziellen Risikos entschied sich der gastgebende ACN schließlich gegen die Ausrichtung eines WM-Laufs 2019. Zuvor hatten Werksteams wie Ford, Audi und Peugeot mit Stars wie Sébastien Loeb oder Mattias Ekström ihren Ausstieg aus der WM-Serie bekannt gegeben.

Schließlich setzte der ACN für diese Saison auf die Austragung eines EM-Laufs. Für Pressesprecherin Carina Krause ist das jedoch kein Rückschritt: „Letztendlich wird das Event genauso geplant wie eine Weltmeisterschaft, das macht für uns keinen Unterschied. Wir hoffen auf gutes Wetter und rechnen wie im vergangenen Jahr wieder mit mehr als 20.000 Zuschauern.“

Der Schwede Robin Larsson gewann die ersten drei EM-Läufe

Nach Rennen in Großbritannien, Norwegen und Schweden ist das Wochenende in Buxtehude der vierte Europameisterschaftslauf für die Supercars – über 550 PS starke Allrad-Rennwagen. Bisher dominierte der Schwede Robin Larsson in seinem Audi S1 nach Belieben und gewann alle drei Saisonläufe. In der Fahrerwertung führt Larsson mit 90 Punkten vor dem Franzosen Jean-Baptiste Dubourg (Peugeot 208) und Thomas Bryntesson (VW Polo) aus Norwegen. Beide liegen mit jeweils 66 Zählern punktgleich auf Rang zwei. Zu den Mitfavoriten zählt auch der Deutsche René Münnich (Seat Ibiza). Münnich liegt mit 47 Punkten auf Platz fünf der Fahrerwertung – auf dem Estering will er sich den ersten Podestplatz erkämpfen.

Lob vom ehemaligen Formel-1-Piloten Nelson Piquet junior

Die ersten sieben Plätze der Meisterschaftswertung belegen Fahrer aus sechs Nationen mit Fahrzeugen von sechs verschiedenen Herstellern. Eine derart große Markenvielfalt gebe es in keiner anderen Rennsportserie, so Krause. Neben den Supercars starten Piloten der Super-1600er-Klasse auf der Buxtehuder Traditionsstrecke. Derzeit stehen mit Aydar Nuriev (Russland/86 Punkte), Gergely Marton (Ungarn/64 Punkte) und Artur Egorov (Russland/59 Punkte) drei Fahrer aus dem deutschen Team Volland Racing an der Spitze der Fahrerwertung. „Wir erwarten, dass in beiden Klassen die maximal mögliche Anzahl an Fahrern ausgeschöpft wird. Das sind jeweils 25 Supercars und Super-1600er“, sagt Carina Krause.

Voraussichtlich nicht mit dabei sein wird der Buxtehuder Rallycross-Pilot Andreas Steffen. „Es hat sich so ergeben, dass ich die Saison in der Titans-RX-Serie mitfahren kann“, erklärt Steffen. Ursprünglich sei nur geplant gewesen, am 19. und 20. Oktober das Saisonfinale auf dem heimischen Estering zu bestreiten.

Titans-RX-Serie zum Saisonabschluss am 19. und 20. Oktober in Buxtehude

Die Fahrer der neuen Rallycross-Serie starten in einem baugleichen, 537 PS starken Einheits-Chassis. Lediglich die Karosserie lässt sich individuell anpassen. Als Gastfahrer gelang Andreas Steffen beim ersten Rennen im französischen Essay ein beeindruckender fünfter Platz. „Das kam völlig überraschend, die anderen sind alle Berufs-Rennfahrer. Da mischt Buxtehude plötzlich in der großen weiten Welt mit“, freut sich Steffen.

Andreas Steffen ist sehr zufrieden mit seinem bisherigen Abschneiden in der neuen Titans-RX-Rennserie.

Foto: Steffen Motorsport

So finden sich mit den schwedischen Brüdern Kevin und Timmy Hansen und dem ehemaligen Formel-1-Piloten Nelson Piquet jr. aus Brasilien einige Stars aus der Rallycross-Weltmeisterschaft im Fahrerfeld wieder. Für den fünften Platz erhielt der Buxtehuder viel Lob von seinen Konkurrenten. „Das macht einen schon ein bisschen stolz, wenn ein Nelson Piquet dich lobt. Das sind Profis, die ihren Lebensmittelpunkt in Monaco haben“, sagt der Buxtehuder.

Zuletzt startete Steffen bei zwei weiteren Titans-RX-Läufen in Großbritannien. An beiden Renntagen erreichte er das Halbfinale und belegte in der Gesamtwertung zwei mehr als respektable achte Plätze. „Es lief wieder super, das ist unglaublich“, sagte Andreas Steffen. In der Fahrerwertung liegt der Estestädter auf dem siebten Platz – während Nelson Piquet jr. beispielsweise nur auf Rang zwölf rangiert.

Endgültige Entscheidung soll in den nächsten Tagen fallen

Die endgültige Entscheidung, ob er bei der Europameisterschaft am 17. und 18. August auf seiner Heimstrecke startet, falle in den kommenden Tagen. „Da ich die Chance habe, die gesamte Titans-RX-Meisterschaft zu fahren und mein Budget begrenzt ist, muss ich mir das ganz genau überlegen“, erklärt er. Eine Woche vor dem Europameisterschaftslauf auf dem Estering stünde ein Wochenende im portugiesischen Montalegre im Rennkalender der Titans-RX-Serie. „Einzig dieses Rennen in Portugal ist noch mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Sollte ich dort auch fahren, kann ich nicht eine Woche später in Buxtehude fahren. Man entscheidet sich dann für eine Meisterschaft“, erklärt der Estestädter. Momentan deutet alles darauf hin, dass Steffen sich auf die Titans-RX-Serie konzentriert.