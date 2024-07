Harburg. „Friendship Bracelets“ gestalten oder Wald-Memory spielen: In den Sommerferien locken kunterbunte Angebote im Hamburger Süden. Unsere Tipps.

Niedersachsen hat sie schon, Hamburg kann sie kaum erwarten: die Sommerferien 2024, in denen weder Hausaufgaben zu erledigen sind noch Englischvokabeln zu lernen. Am 18. Juli ist Ferienstart in der Hansestadt, also wirklich nicht mehr lange hin.

Wer erst später auf Reisen geht oder vielleicht ganz zu Hause bleibt, darf sich über jede Menge kunterbunte Ferien-Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien freuen – im Bezirk Harburg, auf den Elbinseln Finkenwerder, und Wilhelmsburg sowie allen Landkreisen, die südlich daran grenzen..

An vielen Orten wurden abwechslungsreiche Programme auf die Beine gestellt, einzelne Tage, an denen kleine und große Jugendliche sich austauschen und weiterbilden können, aber auch ganze Aktionswochen, Paddelausflüge und Zeltabenteuer. Einige Programme sind mit Kosten verbunden, andere sind kostenfrei.

Für Fans von Taylor Swift oder einfach nur so: „Friendship Bracelets“ selber gestalten

Im Juli kommt Superstar Taylor Swift auf ihrer „The Eras Tour“ auch ins Hamburger Volksparkstadion. Beide Konzerte, am 23. und 24. Juli, sind allerdings bereits restlos ausverkauft. Die Bücherhalle Harburg lädt alle „Swifties“ am 12. Juli dazu ein, sich gemeinsam auf den Besuch des Popstars vorzubereiten. Und möglicherweise kann die Veranstaltung ja auch für diejenigen ein Trost sein, die keine Konzertkarten ergattert haben.

Alle „Swifties“, die noch Freundschaftsarmbänder brauchen, sind in den Bücherhallen Harburg und Wilhelmsburg richtig. © DPA Images | Jane Barlow

Von 16 bis 17.30 Uhr werden in der Eddelbüttelstraße 47A Buttons und Freundschaftsarmbänder gestaltet. Mit ihrem Song „You‘re On Your Own, Kid“ hatte Taylor Swift den Hype um die Bänder ausgelöst: „So make the friendship bracelets/ Take the moment and taste it/ You‘ve got no reason to be afraid“, heißt es da. Das Angebot für Swifties wird am 18. Juli von 16 bis 17.30 Uhr in der Bücherhalle Wilhelmsburg, Vogelhüttendeich 45, wiederholt. Bei beiden Ferienevents ist der Eintritt frei.

Die Bücherhalle Finkenwerder lädt am 11. Juli zu einem weiteren Highlight-Event: einem FIFA beziehungsweise FC 23 Turnier, bei dem Anfänger wie Profis gleichermaßen an die Konsole dürfen – analog zur Fußball-Europameisterschaft der Männer. Eine Anmeldung für die Veranstaltung braucht es nicht, kostenlos ist sie auch.

Barfußpark in Egestorf: Wald-Memory, Schatzsuche und Upcycling

Der Barfußpark in Egestorf hat sich für die Sommerferien einige Sonderaktionen einfallen lassen – und alle klingen verlockend. Ob Wald-Memory (meint tatsächlich Memory-Spielen, nur halt im Wald) am 8. Juli oder eine abenteuerliche Schatzsuche (22.7.), ob Barfußolympiade (15.7.) oder ein Bastelworkshop zum Thema Upcycling, bei dem aus Müll kreative neue Dinge entstehen (29.7.).

Barfuß durch die Natur laufen: Selbst bei Regen ist das ein Genuss. Der Barfußpark Egestorf hat für Kinder ein tolles Ferienprogramm am Start. © dpa | Philipp Schulze

Die Teilnahme ist schon für kleines Geld möglich, 8 Euro kostet jeweils der Eintritt in den Park, inklusive Sonderaktion. Treffpunkt ist jeweils an der Kasse des Barfußparks. Um Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 04183 – 97 57 570. Weitere Infos gibt es auf der Website des Freizeitparks.

Ferienprogramm auf dem Museumsbauernhof: Holzpferde und Spielzeughühner bauen

Für Grundschulkinder ab 6 Jahren bietet der Museumsbauernhof in Wennerstorf, Lindenstraße 4, in den Sommerferien drei Erlebnistage an. Vom 24. bis zum 26. Juli, jeweils von 10 und 16 Uhr, werden die Kleinen zu Erfinderinnen und Bastlern. Am Mittwoch heißt es „Hü, Hott!“, wenn ein Holzpferd gebaut werden soll. Am Donnerstag ist eine Futterstation für Vögel dran und am Freitag kommen auch Draht und Filz zum Einsatz, wenn ein Spielzeug-Huhn gebastelt wird.

Auf dem Museumsbauernhof in Wennerstorf können Kinder ab 6 Jahren mit Holz bauen und basteln. © Nele Gülck | Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg

Die Kosten pro Erlebnistag und Kind betragen 45 Euro, die Verpflegung ist mit inbegriffen. Das Mittagessen bereiten die Kinder unter Anleitung nämlich selbst zu. Um eine Anmeldung bis zu einer Woche vor Beginn der Erlebnistage wird gebeten.

Wildpark Schwarze Berge: Ein Tag als Tierpflegerin

Auch der Wildpark Schwarze Berge in Rosengarten bietet ein besonderes Programm für Ferienkinder an. Am 18. Juli und am 7. August findet beispielsweise die Veranstaltung „Der kleine Falkner“, jeweils von 10 bis 14 Uhr, statt. Hier lernen Kinder ab 9 Jahren die Welt der Greifvögel kennen. Unter dem Mikroskop werden die Federn untersucht und bei einer Flugshow die Unterschiede zwischen den Vögeln ausgemacht. 49,50 Euro beträgt die Teilnahmegebühr.

Am 10. und 31. Juli sowie am 22. August können Kinder ab 9 Jahren außerdem einen Tag als Tierpflegerin oder Tierpfleger verbringen. Dabei stehen Fütterungen an und auch ein Spaziergang mit einem Frettchen. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung, von 10 bis 14 Uhr, kostet ebenfalls 49,50 Euro.

Was diese Vier wohl gern fressen? Im Wildpark Schwarze Berge lernen Schulkinder die Bedürfnisse der unterschiedlichen Tiere kennen. © HA | Wildpark Schwarze Berge

Kinder ab 6 Jahren sollen auch auf ihre Kosten kommen: Sie können am 11. und 24. Juli sowie am 1. und 21. August in die Rolle einer Tierpflegerin beziehungsweise eines Tierpflegers schlüpfen. Dabei lernen sie unter anderem, welches Tier welches Futter erhält und wie wilde Kaninchen leben. Die Teilnahmegebühr beträgt 39,50 Euro.

Der Wildpark bietet aber auch Radtouren mit Eseln und Alpakas am 20. und 21. Juli, jeweils ab 11 Uhr, an, sowie eine Rallye für die ganze Familie am 28. Juli ab 11 Uhr. Ein Tag des Luchses findet am 18. August ab 11 Uhr statt. Eine Anmeldung ist jeweils drei Tage vor dem Veranstaltungstag erforderlich, die Verpflegung für die Pausen muss selbst mitgebracht werden.

Auch kleinere Schulkinder können im Wildpark Schwarze Berge in ihren Sommerferien 2024 in die Rolle eines Tierpflegers schlüpfen. © HA | Wildpark Schwarze Berge / M. Peper

Regenmacher und eigene Seife herstellen im Museum Lüneburg

Im Museum Lüneburg soll es vom 8. bis 12. Juli bei der Veranstaltung „Tischlein deck Dich!“ für Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren rund um das Thema Ernährung gehen. Wie aßen die Menschen früher, welche Gewohnheiten haben sich verändert? Die kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich auf salzige Experimente freuen, Süßes soll aber auch nicht fehlen. Die Teilnahme kostet 135 Euro.

Am 10. Juli werden Regenmacher gebastelt, am 17. Juli stehen Lüneburgs Ganoven im Rampenlicht, am 24. Juli werden Traumfänger entworfen und am 31. Juli eine eigene Seife hergestellt. Das ganze Ferienprogramm ist auf der Website des Museums zu finden.

Museum im Marstall: Papier selbst schöpfen und Stoffe weben

In Winsen erlebt diesen Sommer das Medium Papier ein Revival: Kinder werden im Museum im Marstall in die Produktion von Papier und Büchern eingeweiht. © Museum im Marstall | Museum im Marstall

Das Winsener Museum im Marstall hat insgesamt vier spezielle Ferientage im Programm. An zweien steht das Medium Papier im Zentrum und an der übrigen zweien das Material Stoff. Am 17. Juli werden Kinder von 10 bis 13 Uhr in die Papierherstellung eingeführt: Grußkarten aus selbst geschöpftem Papier sollen entstehen. Eine Altersbeschränkung für die Teilnahme gibt es nicht, die Materialkosten pro Kopf betragen 5 Euro.

Wer möchte, kann sein Produkt am folgenden Museumstag, dem 18. Juli, ebenfalls von 10 bis 13 Uhr, gleich weiterverarbeiten und ein Notizbuch herstellen. Eine Teilnahme ist ab 8 Jahren möglich. Die Materialkosten betragen ebenfalls 5 Euro.

Im Museum im Marstall können zur Ferienzeit eigene Notizbücher hergestellt werden. © Museum im Marstall | Museum im Marstall

Weitere Museumstage finden am 1. und 2. August statt: An beiden Tagen, jeweils von 10 bis 13 Uhr, sollen eigene Stoffe gewebt werden. Hier belaufen sich die Materialkosten auf 10 Euro. Teilnehmen können Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren. Zu allen vier Kursen ist eine Anmeldung via E-Mail an info@museum-im-marstall.de oder telefonisch unter 04171 3419 erwünscht.

Kulturhaus Süderelbe: Tierische Kunstprojekte

Ein Ferien-Kunstprojekt zum Thema „Giraffen im Hafen – zwischen Himmel und Erde“ für Schülerinnen und Schüler im Alter von 8 bis 12 Jahren bietet das Kulturhaus Süderelbe an. Die Künstlerin Iris Albrecht leitet die Kurse, bei denen gemalt, gezeichnet, gespielt, getöpfert und gestaltet werden soll.

Los geht es mit einem Kurs am 18. und 19. Juli: Am Strandkai 7 in Harburg, jeweils von 10 bis 16 Uhr, soll die Architektur in den Fokus genommen werden. Vom 22. bis 27. Juli findet ein weiterer Kurs, jeweils von 10 bis 16 Uhr, Am Johannisland 2 statt. Das Angebot ist kostenfrei und beinhaltet Verpflegung. Eine Anmeldung via E-Mail an info@iris-albrecht.de wird erwünscht.

Reso-Fabrik: Wundermittel gegen Mückenstiche und ein Ausflug mit Ponys

Die Reso-Fabrik nimmt Schülerinnen und Schüler ab 10 Jahren Anfang August mit auf einen Zeltausflug, bei dem auch Ponys versorgt und gepflegt werden. © FUNKE Foto Services | Svenja Hanusch

Auch in Salzhausen gibt es in den Sommerferien etwas zu erleben: Am 8. Juli sollen hier Mückenstich-Roll-ons hergestellt werden. „Du hast nie wieder juckende Mückenstiche“ heißt es sehr verlockend im Text zum Kurs für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren, der von 14 bis 16 Uhr in der Wildnisschule Soltau, Winsener Straße 47, stattfindet. Um eine Anmeldung via E-Mail an kontakt@wildnis-soltau.de wird gebeten, die Gebühr beträgt 15 Euro.

Dann wäre da noch ein Kochkurs am 15. Juli und 25. Juli für Jugendliche ab 10 Jahren, am 16. Juli wird auf der Luhe gepaddelt, am 23. Juli findet ein Wasserski-Kurs statt. Armbänder werden am 29. Juli geknüpft und am 2. August findet ein Cocktail-Abend statt.

Höhepunkt ist wohl ein Zeltausflug vom 2. bis 4. August. Hierbei werden Ponys gepflegt, eine Schnitzeljagd sowie ein Lagerfeuer sind geplant. Anmelden können sich Jugendliche ab 10 Jahren via E-Mail an IlonaWeseloh@web.de. Die Anmeldegebühr beträgt 29 bis 49 Euro. Das ganze Programm der Reso-Fabrik ist auf der Website des Vereins zu finden.

Sommer in der Region

Kreisvolkshochschule Landkreis Harburg

Ein buntes Programm hat die Kreisvolkshochschule auf die Beine gestellt. Zum Beispiel Programmieren lernen Jugendliche ab zwölf Jahren vom 8. bis 10. Juli am St.-Barbara-Weg 1 in Winsen, an alles drei Tagen von 10 bis 13.15 Uhr. Hier kostet eine Teilnahme 59 Euro. Vom 17. bis zum 19. Juli findet außerdem ein Fotokurs ab 10 Jahren in der Schützenstraße 4 in Salzhausen statt, die Teilnahme kostet 60 Euro. Weitere Kurse sind auf der Website der Kreisvolkshochschule zu finden.