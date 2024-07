Harburg. Buslinie X46 verkürzt die Fahrzeit auf der Strecke um bis zu 14 Minuten. Wann sie verkehrt und welche Haltestellen sie bedient.

Dreieinhalb Monate ist es her, dass der HVV freudig eine neue Expressbuslinie im Hamburger Süden ankündigte: Sie sollte das Harburger Zentrum direkt mit Finkenwerder verbinden – und dort vor allem das Airbus-Werk.

Nun ist aus der Ankündigung Wirklichkeit geworden: Mit der X46 startet heute eine neue HVV-Linie südlich der Elbe. Die Expressbuslinie verbindet mit wenigen Zwischenstopps die S-Bahn Harburg Rathaus mit Airbus, einem der größten Arbeitgeber Hamburgs.

Neue Buslinie startet im Hamburger Süden: Vor allem Airbus-Pendler dürfen sich freuen

Nach Beendigung der Bauarbeiten am Harburger ZOB wird die X46 direkt vom Bahnhof Harburg starten. Bis dahin liegt der Abfahrtspunkt an der Ersatzhaltestelle am Harburger Ring.

Die neue Buslinie verkürzt die Fahrzeit laut der Hamburger Hochbahn auf der Strecke um bis zu 14 Minuten im Vergleich zur heutigen Linie 146. Diese fährt weiterhin und wird in den Stoßzeiten durch den Expressbus spürbar verstärkt. Die X46 fährt wochentags in den Hauptverkehrszeiten sowie zu den Schichtwechselzeiten bei Airbus im 20-Minuten-Takt.

Gemeinsam mit der Linie 146, deren Fahrplan geringfügig angepasst wurde, gibt es damit für die Fahrgäste auf der Strecke S-Bahn Harburg Rathaus, Finkenwerder und Airbus in der Berufsverkehrszeit alle 10 Minuten ein Fahrtangebot.