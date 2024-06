Harburg. Täter schlug mit mindestens zwei Komplizen einen Mann nieder und raubte ihn aus. Nun suchen die Ermittler mit einem Foto nach dem Täter.

Ein halbes Jahr nach der Tat ist der Beschluss zu einer Öffentlichkeitsfahndung ergangen: Nachdem drei bis vier unbekannte Personen in der Silvesternacht einen 25-jährigen Mann an der Friedhofstraße in Eißendorf niedergeschlagen und beraubt haben, fahndet die Polizei mit Lichtbildern nach einem der Männer.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befand sich der 25-Jährige von der Weusthoffstraße kommend auf dem Heimweg, als er in der Friedhofstraße kurz vor dem Beerentalweg von drei bis vier Personen unvermittelt geschlagen und getreten wurde. Nachdem der Geschädigte auf den Boden gefallen war, raubten die Unbekannten unter anderem sein Portemonnaie, sein Handy sowie Kopfhörer und flüchteten in unbekannte Richtung. Nach dem Überfall, bei dem der 25-Jährige leicht an Kopf, Oberkörper sowie der rechten Hand verletzt wurde, ging der Geschädigte zunächst nach Hause. Eine Strafanzeige erstattete er erst später am Polizeikommissariat 46.

Täter ging mit Geldkarte des Opfers direkt zu einer Tankstelle. Dort entstand das Foto

Das örtlich zuständige Raubdezernat im Landeskriminalamt (LKA 184) übernahm die Ermittlungen. Diese ergaben, dass ein mutmaßlicher Täter kurz nach der Tat an einer Tankstelle in Eißendorf eine geraubte Geldkarte des Geschädigten zum Bezahlen nutzte und hierbei videografiert wurde. Da die weiteren Ermittlungen bisher nicht zur Identifizierung des Mannes führten, fahndet die Polizei nun öffentlich mit Lichtbildern nach ihm.

Der Gesuchte ist 18 bis 25 Jahre alt, Brillenträger und trug bei der Tat eine gelb-schwarze Daunenjacke, offensichtlich der Marke „The North Face“. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem abgebildeten mutmaßlichen Täter oder seinen Komplizen geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.