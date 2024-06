Hamburg. In der Nacht bringen Unbekannte eine explosive Flüssigkeit an dem Gerät an der TU Hamburg an und lösen ein Feuer aus – nicht zum ersten Mal.

Großer Schreck an der Technischen Universität Hamburg: Der Haspa-Geldautomat auf dem Gelände der Hochschule in Harburg ist in der Nacht zum Mittwoch Ziel eines Sprengversuchs geworden.

Wie die Polizei mitteilte, hatte um 2.35 Uhr ein Rauchwarnmelder in der Bankfiliale an der Denickestraße Alarm ausgelöst. Nach ersten Ermittlungen hätten Unbekannte versucht, das Gerät mit einer explosiven Flüssigkeit zu sprengen.

Haspa-Geldautomat an TU Hamburg brennt nach Sprengversuch – nicht zum ersten Mal

Es blieb aber wohl beim Versuch. Die Zündung löste lediglich ein Feuer aus, durch das der Geldautomat oberflächlich beschädigt worden sei. „Geld erbeuteten die Täterinnen beziehungsweise Täter nicht“, teilte Polizeisprecher Sören Zimbal mit.

Erfolglos blieben allerdings auch die Fahndungsmaßnahmen. Jetzt hofft das zuständige Landeskriminalamt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Sie werden unter Telefon 040 4286-56789 und in allen Polizeidienststellen entgegengenommen.

Bereits 2018 hatte es an dem Standort einen Sprengversuch gegeben. Der Geldautomat war dabei in Flammen aufgegangen und durch das Feuer zerstört worden. Beute hatten die Täter auch damals nicht gemacht.