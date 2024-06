Harburg. Mehrere Männer rufen sich in Harburg ein Taxi. Dann locken sie den Fahrer zum Kofferraum. Dort entpuppt sich das Ganze als dreiste Finte.

Mehrere Männer haben am frühen Dienstagmorgen (11. Juni) einen 59 Jahre alten Taxifahrer in Harburg angefordert und dann überfallen. Sie sollen ihm Verletzungen zugefügt und dann sein Portemonnaie gestohlen haben. Nun sucht die Polizei Hamburg mit einer Täterbeschreibung nach den Unbekannten.

Die brutale Aktion ereignete sich gegen 1.38 Uhr an der Steinikestraße. Zuvor hatten die Unbekannten ein Taxi gerufen, das sie scheinbar in den nahegelegenen Stadtteil Eißendorf bringen sollte, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Doch dies entpuppte sich als dreiste Finte.

Taxi wird in Hamburg mit einem Trick in die Falle gelockt – Polizei sucht Zeugen

Am vereinbarten Treffpunkt angekommen, lockten die Männer den Taxifahrer nach draußen. Er solle ihnen den Kofferraum öffnen, damit sie dort ihre Kompostsäcke verstauen könnten, hieß es weiter. Nachdem der 59-Jährige dieser Bitte nachgekommen war, griffen ihn die Täter mit Pfefferspray an. Anschließend durchsuchten sie das Auto nach Wertsachen. Mit der Brieftasche des Taxifahrers flüchteten sie dann in Richtung Harburg Innenstadt.

Beschrieben werden die Männer laut Polizei Hamburg wie folgt:

zwischen 25 und 30 Jahre alt

etwa 1,75 Meter groß

„südländisches Erscheinungsbild“

sie sollen allesamt dunkle Kleidung getragen haben

Nach der Attacke wurde das 59-jährige Opfer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zwar suchten Einsatzkräfte des Kommissariats 46 die Umgebung nach den Räubern, doch sie bekamen keinen der Gesuchten zu fassen.

Das zuständige Raubdezernat bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht oder weitere Hinweise zu dem Überfall geben kann, wird gebeten, sich unter der 040 4286-56789 oder auf einer Dienststelle bei der Polizei Hamburg zu melden.