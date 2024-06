Harburg. Beim Kreiselbau an der Hannoverschen Straße ist ein Trinkwasserrohr beschädigt worden. Schaden führt zu deutlich längerer Bauzeit

Das fehlte gerade noch im Harburger Baustellen-Wirrwarr: Bei den Arbeiten zur Herstellung des Kreisverkehrs im Bereich Hannoversche Straße / Nartenstraße / Brücke des 17. Juni / Neuländer Hauptdeich wurde im Neuländer Hauptdeich eine Trinkwasserleitung beschädigt. Unmittelbare Folge: Eine ansehnliche Wasserfontäne schoss aus dem Boden. Mittelfristige Folge: Die nun notwendige Reparatur führt zu einer weiteren Verzögerung des geplanten Bauablaufs von derzeit zwei Wochen.

Doch das ist nicht alles an Überraschungen: Neben der beschädigten Trinkwasserleitung befindet sich, das stellten Experten nun fest, auch eine Gasleitung in einer bislang nicht bekannt gewesenen Liegetiefe von nur zirka 45 Zentimetern im Straßenkörper. Diese Leitungen sollen nun frostfrei in eine Tiefe von zirka 1,20 Metern gelegt werden. Immerhin: Diese Leitung ist bei den Baggerarbeiten nicht beschädigt worden.

Baustelle im Harburger Binnenhafen bleibt nun noch länger, andere kommen hinzu

Aufgrund dieser ungeplanten Leitungsverlegungen verlängert sich die derzeit eingerichtete zweite Bauphase mit Sperrung der Hannoversche Straße bis mindestens Sonntag, 4. August. Auch die Einbahnstraße im Veritaskai bleibt zur Abwicklung des Abbiegeverkehrs aus der Nartenstraße in die Neuländer Straße bis Sonntag, 4. August, eingerichtet. Die Umleitung verläuft hierfür über Karnapp und Seevestraße zur Hannoverschen Straße.

Die terminlich nicht verschiebbare Sperrung des Neuländer Hauptdeiches in den gemeinsamen Hamburger und niedersächsischen Sommerferien soll weiterhin planmäßig ab Montag, 15. Juli beginnen.

Umsetzung der Maßnahme erfolgt in neun Bauabschnitten

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in neun Bauphasen unter Sperrung verschiedener Teilabschnitte und dauert voraussichtlich bis April 2025 an. Unter Ausbau der Velorouten 10 und 11 in Harburg werden alle Bauphasen erläutert und laufend aktualisierte Informationen sowie einzelne Pläne zu den Bauphasen und Umleitungen bereitgestellt.

Eine Übersicht über alle Straßenbaumaßnahmen im Bezirk steht unter https://www.hamburg.de/harburg/verkehr/ zur Verfügung.