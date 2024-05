Harburg. Viel zu früh bringt eine Frau in Hamburg ihr Kind zur Welt. Noch immer liegt es auf der Intensivstation. Doch das ist nicht die einzige Sorge.

Die Bulgarin Stoyanka Velizarova reiste im April nach Deutschland, um Freunde in der Region Harburg zu besuchen. Aus ihren Plänen wurde ein Alptraum: Nach starken vaginalen Blutungen musste ihre Tochter während der 29. Schwangerschaftswoche am 26. April per Notfall-Kaiserschnitt aus dem Mutterleib geholt werden.

Die Plazenta der 23-jährigen Schwangeren hatte sich zu früh abgelöst. Die kleine Melissa kam rund elf Wochen zu früh zur Welt und wird aktuell in einem Brutkasten in einer Klinik im Raum Harburg betreut.

Die junge Mutter braucht dringend finanzielle Unterstützung

Beide, sowohl Mutter als auch Tochter, schwebten eine Zeit lang in Lebensgefahr. Zwei Liter Blut verlor die Mutter. Bei einem Telefonat berichtet sie, dass ihre Tochter glücklicherweise inzwischen aus dem Gröbsten raus sei. „Das ist für mich das Wichtigste“, fügt sie hinzu.

Auch sie selbst sei wohlauf, wenngleich sie noch immer starke Schmerzen habe. Nun quäle sie aber noch eine weitere Sorge: Aufgrund der hohen Kosten, die während des Krankenhausaufenthalts entstanden sind, befindet sich die junge Mutter in finanziellen Schwierigkeiten.

Insgesamt seien Kosten in Höhe von zirka 67.000 Euro entstanden, doch die bulgarische Krankenversicherung greife nicht, sagt die junge Frau. Deswegen hat sie nun einen Spendenaufruf auf der Plattform GoFundMe gestartet. Am frühen Mittwochabend waren bereits knapp über 1000 Euro zusammengekommen.

Aus der Region

Auch eine Unterkunft benötigt die junge Bulgarin

Parallel hat die Bulgarin einen Antrag beim deutschen Jobcenter auf eine Wohnung gestellt, da sie aktuell nicht gemeinsam mit ihrer Tochter in ihre Heimatstadt zurückreisen könne. Seit der Geburt habe sie weiter bei ihren Freunden unterkommen können, doch weitere Monate könne sie nicht dort bleiben.