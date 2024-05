Landkreis Harburg. Rund um Harburg, Lüneburg und Stade finden Stöberfreunde günstige Schätze. Welchen Flohmarkt mit Hafenflair Sie nicht verpassen sollten.

Flohmärkte sind bei Familien, Sammlern und Schnäppchenjägern beliebt

Rund um Harburg, Lüneburg und Stade stehen in diesem Sommer viele Termine an

Wir haben eine Auswahl von Flohmärkten ab Juni 2024 zusammengestellt

Auf Flohmärkten treffen Familien auf Ausflügen, Schnäppchenjäger, Sammler, Käufer und Verkäufer aufeinander. Wer günstige oder besondere Dinge sucht oder einfach einen schönen Sonntag verbringen will, ist auf dem Flohmarkt immer richtig.

Im Landkreis Harburg und Umgebung gibt es in den kommenden Wochen viele Möglichkeiten, auf kleinen und größeren Flohmärkten neue Lieblingsteile zu entdecken, günstige Schnäppchen zu machen und besondere Vintage-Schätze zu finden. Dabei geht es auch mal an spezielle Orte, wie auf die Elbinsel Krautsand, in den Harburger Binnenhafen oder auf den Bauernhof.

Hier lohnt die Schnäppchenjagd: Flohmarkt-Termine 2024 bei Harburg, Stade und Lüneburg

Die Abendblatt-Redaktion hat eine Auswahl der Flohmarkt-Termine im Frühjahr und Sommer 2024 in und um Harburg, Lüneburg und Stade zusammengestellt.

JUNI

Sonnabend, 1. Juni:

Otterndorf, Spiel- und Spaßscheune, Norderteiler Weg 2a (Parkplatz), 10 bis 14 Uhr (ausgebucht)

Sonntag, 2. Juni:

Ashausen, Dorfflohmarkt rund um die Lindenstraße, 8 bis 16 Uhr (ausgebucht), Infos: www.flohmarktashausen.de

Elbinsel Krautsand, Elbstrand, ab 8 Uhr, Eintritt: 1 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei, Anmeldung: www.blickpunkt-drochtersen.de

Westergellersen, Familienflohmarkt Luhmühlen Eventgelände, 11 bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hanseflohmarkt.de

Stade, Flohmarkt bei der Festung Grauerort, 9 bis 16 Uhr, Informationen: Telefon 0171/5 42 23 90

Sonnabend, 8. Juni:

Harburg, Hafenflohmarkt am Binnenhafen, 8 bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hafenflohmarkt-hamburg.de

Bavendorf, Event-Flohmarkt, Zum Hukoven, 13 bis 17 Uhr, Anmeldung: 0152/22804801

Sonntag, 9. Juni:

Buchholz, Famila, Nordring 4, 8.30 Uhr bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hochberg-flohmarkt.de

Sonnabend, 15. Juni:

Lüneburg, Sülzwiesen, Schnellenberger Weg 109, 8 bis 14 Uhr

Hausbruch/Neugraben, HNT Sommerfest mit Flohmarkt, Sportpark Opferberg, Cuxhavener Straße 271a, 10 bis 15 Uhr (ausgebucht)

Sonntag, 16. Juni:

Lüneburg, Sülzwiesen, Schnellenberger Weg 109, 11 bis 16 Uhr

Sonntag, 23. Juni:

Westergellersen, Familienflohmarkt Luhmühlen Eventgelände, 11 bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hanseflohmarkt.de

Sonnabend, 29. Juni:

Tostedt, Flohmarkt zum Jubiläumsfest der Lebenshilfe, Zinnhütte 16-22, 12 bis 17 Uhr, Anmeldung: c.lentz@lhlh.org

Sonntag, 30. Juni:

Harburg, Metro, Großmoorbogen 1, 8.30 Uhr bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hochberg-flohmarkt.de

Winsen (Bahlburg), Dorffest mit Flohmarkt der Dorf- und Freizeitgemeinschaft Bahlburg, ab 8 Uhr, Anmeldung: Telefon 0175/1525396

Der Flohmarkt beim Dorffest Hittfeld ist sehr beliebt bei Verkäufern und Käufern. © Gewerbeverein Hittfeld | Gewerbeverein Hittfeld

JULI

Sonnabend, 6. Juli:

Harburg, Hafenflohmarkt am Binnenhafen, 8 bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hafenflohmarkt-hamburg.de

Sonntag, 7. Juli:

Elbinsel Krautsand, Elbstrand, ab 8 Uhr, Eintritt: 1 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei, Anmeldung: www.blickpunkt-drochtersen.de

Stade, Flohmarkt bei der Festung Grauerort, 9 bis 16 Uhr, Informationen: Telefon 0171/5 42 23 90

Neugraben, Marktplatz, 8 bis 15 Uhr, Anmeldung: www.eventbrite.de

Sonntag, 21. Juli:

Buchholz, Möbel Kraft, Tischlerstraße 5, Aufbau ab 6 Uhr, ohne Anmeldung

AUGUST

Sonnabend, 3. August:

Harburg, Hafenflohmarkt am Binnenhafen, 8 bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hafenflohmarkt-hamburg.de

Sonntag, 4. August:

Westergellersen, Familienflohmarkt Luhmühlen Eventgelände, 11 bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hanseflohmarkt.de

Elbinsel Krautsand, Elbstrand, ab 8 Uhr, Eintritt: 1 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei, Anmeldung: www.blickpunkt-drochtersen.de

Stade, Flohmarkt bei der Festung Grauerort, 9 bis 16 Uhr, Informationen: Telefon 0171/5 42 23 90

Sonntag, 11. August:

Groß Fredenbeck, Hofflohmarkt Schwingerbaum mit Kunsthandwerk und Trödel, 9 bis 16 Uhr, Anmeldung: am 10. Mai ab 8.30 Uhr unter Telefon 04149/245

Sonntag, 18. August:

Horneburg, Domino Familienflohmarkt, Am Poggenpohl (Rewe/Aldi), 8 bis 15 Uhr, ohne Anmeldung, Aufbau ab 7 Uhr, Infos: www.domino-jugendprojekte.de

Sonntag, 25. August:

Buchholz, Möbel Kraft, Tischlerstraße 5, Aufbau ab 6 Uhr, ohne Anmeldung

Mehr zum Thema

SEPTEMBER

Sonntag, 1. September:

Buchholz, Kinderflohmarkt Empore, Breite Straße 10, 11 bis 14 Uhr (ausgebucht)

Westergellersen, Familienflohmarkt Luhmühlen Eventgelände, 11 bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hanseflohmarkt.de

Stade, Herbst-Trödelmarkt, Altstadt, ab 8 Uhr, Anmeldung: stade-tourismus.de

Sonnabend, 7. September:

Harburg, Hafenflohmarkt am Binnenhafen, 8 bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hafenflohmarkt-hamburg.de

Sonnabend, 14. September:

Hittfeld, Flohmarkt beim Dorffest, Kirchstraße, 7 bis 17 Uhr, ohne Anmeldung, Infos beim Gewerbeverein Hittfeld

Sonntag, 15. September:

Buchholz, Famila, Nordring 4, 8.30 Uhr bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hochberg-flohmarkt.de

Sonntag, 22. September:

Harsefeld, Domino Familienflohmarkt, Paschberg 18 (Rewe/Aldi), 8 bis 15 Uhr, ohne Anmeldung, Aufbau ab 7 Uhr, Infos: www.domino-jugendprojekte.de

Sonntag, 29. September:

Westergellersen, Familienflohmarkt Luhmühlen Eventgelände, 11 bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hanseflohmarkt.de

Harburg, Metro, Großmoorbogen 1, 8.30 Uhr bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hochberg-flohmarkt.de

Auch im Oktober 2024 stehen noch Flohmarkt-Termine in Harburg, Stade, Lüneburg an

OKTOBER

Sonntag, 13. Oktober:

Buchholz, Möbel Kraft, Tischlerstraße 5, Aufbau ab 6 Uhr, ohne Anmeldung

Sonntag, 27. Oktober:

Westergellersen, Familienflohmarkt Luhmühlen Eventgelände, 11 bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hanseflohmarkt.de